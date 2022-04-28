Стало известно, кто стал Мисс и Мистером Барнаула-2022

Жюри выбрали самых красивых и талантливых девушку и юношу города.
Мисс Барнаул стала Юлия Бугаёва, также она получила титул Мисс Талант; звания Мистер Барнаул 2022 был удостоен Данил Саид, которого также выбрали Мистером Орифлейм.
1-ой Вице-Мисс стала Ксения Мазитова; а 1-ым Вице-Мистером Артём Турзуков. Титулами 2-ая Вице-Мисс и 2-ой Вице-Мистер были награждены Терещенко Ирина и Александр Амельчак, который также является юным Мистером Барнаул 2022.
Все участники конкурса получили свои титулы и подарки.
Девушка-победительница отправится на всероссийский конкурс «Мисс Юга России», а мужчина — на конкурс «Мистер Россия», который пройдет в Ростове-на-Дону.