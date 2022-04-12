Маленьких и талантливых мисс и мистеров выбрали в Барнауле

Участники показали себя во всей красе — представили себя в русских народных костюмах, показали творческие номера, продефилировали в красивых нарядах.
Также на конкурсе выступили участники прошлых конкурсов, а ребят поддержали родители и родные.
Места распределились следующим образом.
- «Маленькая Мисс Барнаула» 2022- Ульяна Демьяненко
- Первая вице-мисс — Полина Головкина
- Вторая вице-мисс — Милана Головко
- Юная мисс Барнаула 2022- Алина Радченко
- Мисс очарование и Маленькая мисс Барнаула онлайн VK — Маруся Сайкович
- Мисс талант — Лилия Кордюкова
- «Мистер Барнаул 2022» — Роман Логунов
- Мистер Барнаул онлайн VK и первый вице-мистер — Кирилл Кушнарев
Все конкурсанты получили призы и подарки.
Победители отправятся на финал российского конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия».