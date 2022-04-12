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Маленьких и талантливых мисс и мистеров выбрали в Барнауле

3 апреля в Барнауле состоялся ежегодный конкурс красоты и талантов «Маленькие Мисс и Мистер». Проводит его модельное агентство Татьяны Жилиной.

В Барнауле выбрали маленьких Мисс и Мистера
В Барнауле выбрали маленьких Мисс и Мистера
Предоставлено Татьяной Жилиной

Участники показали себя во всей красе — представили себя в русских народных костюмах, показали творческие номера, продефилировали в красивых нарядах.

Также на конкурсе выступили участники прошлых конкурсов, а ребят поддержали родители и родные.

Места распределились следующим образом.

  • «Маленькая Мисс Барнаула» 2022- Ульяна Демьяненко
  • Первая вице-мисс — Полина Головкина
  • Вторая вице-мисс — Милана Головко
  • Юная мисс Барнаула 2022- Алина Радченко
  • Мисс очарование и Маленькая мисс Барнаула онлайн VK — Маруся Сайкович
  • Мисс талант — Лилия Кордюкова
  • «Мистер Барнаул 2022» — Роман Логунов
  • Мистер Барнаул онлайн VK и первый вице-мистер — Кирилл Кушнарев

Все конкурсанты получили призы и подарки.

Победители отправятся на финал российского конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия».

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