Маленьких и талантливых мисс и мистеров выбрали в Барнауле

3 апреля в Барнауле состоялся ежегодный конкурс красоты и талантов «Маленькие Мисс и Мистер». Проводит его модельное агентство Татьяны Жилиной.

В Барнауле выбрали маленьких Мисс и Мистера

Участники показали себя во всей красе — представили себя в русских народных костюмах, показали творческие номера, продефилировали в красивых нарядах.

Также на конкурсе выступили участники прошлых конкурсов, а ребят поддержали родители и родные.

Места распределились следующим образом.

«Маленькая Мисс Барнаула» 2022- Ульяна Демьяненко

Первая вице-мисс — Полина Головкина

Вторая вице-мисс — Милана Головко

Юная мисс Барнаула 2022- Алина Радченко

Мисс очарование и Маленькая мисс Барнаула онлайн VK — Маруся Сайкович

Мисс талант — Лилия Кордюкова

«Мистер Барнаул 2022» — Роман Логунов

Мистер Барнаул онлайн VK и первый вице-мистер — Кирилл Кушнарев

Все конкурсанты получили призы и подарки.

Победители отправятся на финал российского конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия».