Парад кораблей, выставка МЧС и салют: как в Барнауле отметят 1 мая

Праздничные события начнутся с 11 часов — в это время начнутся торжества на нескольких площадках, сообщает администрация города.
Так, от площади Советов стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, по маршруту ТЦ «Геомаркет» — пр. Ленина — Змеиногорский тракт — пр. Ленина — пл. Свободы пройдёт автопробег ретро-автомобилей и современной пожарной техники.
На верхней площадке Нагорного парка и парке культуры и отдыха «Центральный» будет проходить квест-игра «Барнаул — город трудовой доблести».
С 12:00 до 15:00 на площади Свободы состоится праздник «Огнеборцы Алтая». В программе выставка современной и ретротехники, оборудования МЧС, площадка «Научись спасать жизнь», выставка Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, комнаты воинской и трудовой славы, показательные выступления пожарных.
С 15:00 гостей ждёт праздничная локация на набережной. Там установят сцену, где творческие коллективы города представят праздничную программу.
В 16:30 на реке Оби состоится парад кораблей — проплывут шесть водных судов. В 17:00 на набережной начнется концерт оркестра ГУ МЧС по Алтайскому краю, Росгвардии и музыкального центра ГУ МВД по Алтайскому краю.
Концерт завершат выступлением Барнаульского духового оркестра и Мужского вокального ансамбля филармонии.
В 22:00 на набережной запустят салют.