Парад кораблей, выставка МЧС и салют: как в Барнауле отметят 1 мая

1 мая в Барнауле традиционно отметят праздник Весны и труда. Основные торжества пройдут на пяти площадках — улице Мало-Тобольской, площади Советов, в парке Центрального района, в Нагорном парке и на набережной Оби.

Праздничные события начнутся с 11 часов — в это время начнутся торжества на нескольких площадках, сообщает администрация города.

Так, от площади Советов стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, по маршруту ТЦ «Геомаркет» — пр. Ленина — Змеиногорский тракт — пр. Ленина — пл. Свободы пройдёт автопробег ретро-автомобилей и современной пожарной техники.

На верхней площадке Нагорного парка и парке культуры и отдыха «Центральный» будет проходить квест-игра «Барнаул — город трудовой доблести».

С 12:00 до 15:00 на площади Свободы состоится праздник «Огнеборцы Алтая». В программе выставка современной и ретротехники, оборудования МЧС, площадка «Научись спасать жизнь», выставка Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, комнаты воинской и трудовой славы, показательные выступления пожарных.

С 15:00 гостей ждёт праздничная локация на набережной. Там установят сцену, где творческие коллективы города представят праздничную программу.

В 16:30 на реке Оби состоится парад кораблей — проплывут шесть водных судов. В 17:00 на набережной начнется концерт оркестра ГУ МЧС по Алтайскому краю, Росгвардии и музыкального центра ГУ МВД по Алтайскому краю.

Концерт завершат выступлением Барнаульского духового оркестра и Мужского вокального ансамбля филармонии.

В 22:00 на набережной запустят салют.