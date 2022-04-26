Мультфильм про полководца Суворова покажут детям на праздничные выходные

Главным героем там выступает не великий полководец, а юноша Гриша, который попадет к нему на службу, разлучаясь с возлюбленной.
Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода.
Поверив в себя, юноша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь, говорится в анонсе «Киномира».
Героев озвучили Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Юлия Рутберг и другие.
Мультфильм будет в прокате до 11 мая.
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