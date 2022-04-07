На официальном канале российского мультсериала «Смешарики» опубликован пятиминутный обзор новых серий. Автор ролика — Никита Васин, популярный Youtube-блогер, который делает обзоры на самые разные мультфильмы.

«В подпольной лаборатории было создано мощное биологическое оружие. Тогда еще никто не знал, что все приведет к заражению» — с таких слов начинается обзор Васина, по всей видимости, грядущих серий «Смешариков».

После «тревожного» вступления Васин пояснил, что «Смешарики» сделали серии на тему пандемии: по сюжету Лосяш случайно разбивает пробирку с опасным вирусом и все жители Ромашковой долины заражают друг друга: ходить теперь можно только в противогазе.

«После одного чиха мир меняется до неузнаваемости. Вирус превращает людей в дикарей. Под ним „Смешарики“ должны хамить, драться, кусаться», — описывает будущие серии обозреватель.

В мультяшном мире не изучают, как передается вирус, но все знают, что «болезнь неизлечима — и этого достаточно, чтобы началась паника».

«Именно в процессе этого испытания проявляются типажи поведения в стрессе. Речь не только о пандемии. Здесь в целом показывается, на что способны люди, когда перед ними неминуемая опасность», — говорит автор ролика.

Смешарики Кинопоиск

Смешарики по-разному отнеслись к ситуации: так, Крош в паранойе забаррикадировался от всех и приготовился к сражению с «дикарями».

Васин в связи с этим приводит пример из реальной жизни, когда семья семья из Нидерландов в ожидании конца света жила в подвале целых 9 лет.

А вот Нюша отказывается «слушать главного врача» и носить противогаз. По этому поводу она чуть не подралась с Совуньей, которая «хотела надеть противогаз принудительно, и, видимо, штраф 5 тысяч взыскать», — иронизирует блогер.

Бараш выполняет все предписания, но даже его «нервотрепка доводит до ручки». Ежик «по любому поводу делает мемчики». Копатыч с Лосяшем уничтожают все запасы меда.

Смешарики Кинопоиск

В конце Васин открывает секрет — никакого вируса не существовало, Лосяш разбил пробирку всего лишь с гелем для умывания.

«Настоящая катастрофа — это сами люди, их агрессия, дикость и нетерпимость. Любая опасность является испытанием для лучших качеств человека. Можно повести себя адекватно, а можно скатиться в животное», — трактует смысл новых серий блогер.

Когда выйдут новые серии про пандемию — не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что из новой серии «Смешариков» вырезали слова «войнушка» и «захватчики». Компания «Рики», которая владеет брендом «Смешарики», пояснила, что «в контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать эти слова».