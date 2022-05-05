Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Лучшие хиты рок-групп «Чиж», «Алиса» и «Кино» исполнят в Барнауле

6 мая в Барнауле в концертном зале АГИК состоится рок-концерт сибирской кавер-группы «Фогель и ко».

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

На концерте будут исполнены хиты легендарных групп российской рок-музыки — песни группы «Кино», «Чайф», «Алиса» и «Чиж». Композиции прозвучат в авторском исполнении с профессиональным музыкальным сопровождением.

«На концерте прозвучат песни, известные каждому, независимо от возраста, образа жизни и статуса. Песни, которые вспоминаются сидя у костра в большой компании друзей. Песни, которые каждый хоть раз, да слышал», — говорят организаторы.

Начало в 19:00, цена билета 400 рублей.

Напомним, 10 мая в Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене