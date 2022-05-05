Лучшие хиты рок-групп «Чиж», «Алиса» и «Кино» исполнят в Барнауле

На концерте будут исполнены хиты легендарных групп российской рок-музыки — песни группы «Кино», «Чайф», «Алиса» и «Чиж». Композиции прозвучат в авторском исполнении с профессиональным музыкальным сопровождением.
«На концерте прозвучат песни, известные каждому, независимо от возраста, образа жизни и статуса. Песни, которые вспоминаются сидя у костра в большой компании друзей. Песни, которые каждый хоть раз, да слышал», — говорят организаторы.
Начало в 19:00, цена билета 400 рублей.
Напомним, 10 мая в Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters.