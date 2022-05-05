Лучшие хиты рок-групп «Чиж», «Алиса» и «Кино» исполнят в Барнауле

6 мая в Барнауле в концертном зале АГИК состоится рок-концерт сибирской кавер-группы «Фогель и ко».

На концерте будут исполнены хиты легендарных групп российской рок-музыки — песни группы «Кино», «Чайф», «Алиса» и «Чиж». Композиции прозвучат в авторском исполнении с профессиональным музыкальным сопровождением.

«На концерте прозвучат песни, известные каждому, независимо от возраста, образа жизни и статуса. Песни, которые вспоминаются сидя у костра в большой компании друзей. Песни, которые каждый хоть раз, да слышал», — говорят организаторы.

Начало в 19:00, цена билета 400 рублей.

Напомним, 10 мая в Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters.