В парке «Изумрудный» в Барнауле открыли антивандальный туалет, а позже поставят четыре павильона

В парке «Изумрудный» в Барнауле открыли антивандальный общественный туалет. В ближайшее время здесь также появятся торговые павильоны, сообщается в официальном телеграм-канале парка.

Туалет будет работать с 12:00 до 21:00. В праздничные дни часы работы будут начинаться раньше.

«Сделать его постоянно открытым нет возможности — там должен находиться дежурный, который производит уборку и следит за оборудованием. Несмотря на то, что туалет сделан антивандальным, оставлять его без присмотра нельзя — сами понимаете, что, к сожалению, есть люди которые не очень правильно относятся к общественному имуществу», — приводятся слова управляющего парка Владислава Вакаева.

Туалет расположен на пересечении двух дорожек недалеко от пруда. В нем есть холодная и горячая вода, сушилки для рук, отдельная кабинка для доступа маломобильных категорий граждан.

Также в парке до конца мая появятся четыре торговых павильона, где можно будет приобрести мороженое, сладости, кофе, уличную еду.

Павильоны будут расположены на центральной аллее, недалеко от детских площадок.

«Мы весьма ответственно подошли к этому вопросу. Так, в частности, попросили разработать проект павильонов тех же архитекторов, которые проектировали парк. Ведь эти объекты должны полностью соответствовать дизайн-коду парка," - сообщают в «Изумрудном».

В перспективе планируется сделать несколько террас между елями на центральной аллее, которые могут выступить в роли небольших фуд-кортов.

Ранее стало известно, сколько денег потребуется на восстановление пруда в парке.