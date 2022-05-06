6 мая
﻿
Жизнь

В парке «Изумрудный» в Барнауле открыли антивандальный туалет, а позже поставят четыре павильона

В парке «Изумрудный» в Барнауле открыли антивандальный общественный туалет. В ближайшее время здесь также появятся торговые павильоны, сообщается в официальном телеграм-канале парка.

Эскизы павильонов для парка "Изумрудный"
Эскизы павильонов для парка "Изумрудный"
t.me/park_izumrudnyi

Туалет будет работать с 12:00 до 21:00. В праздничные дни часы работы будут начинаться раньше.

«Сделать его постоянно открытым нет возможности — там должен находиться дежурный, который производит уборку и следит за оборудованием. Несмотря на то, что туалет сделан антивандальным, оставлять его без присмотра нельзя — сами понимаете, что, к сожалению, есть люди которые не очень правильно относятся к общественному имуществу», — приводятся слова управляющего парка Владислава Вакаева.

Туалет расположен на пересечении двух дорожек недалеко от пруда. В нем есть холодная и горячая вода, сушилки для рук, отдельная кабинка для доступа маломобильных категорий граждан.

Также в парке до конца мая появятся четыре торговых павильона, где можно будет приобрести мороженое, сладости, кофе, уличную еду.

Павильоны будут расположены на центральной аллее, недалеко от детских площадок.

«Мы весьма ответственно подошли к этому вопросу. Так, в частности, попросили разработать проект павильонов тех же архитекторов, которые проектировали парк. Ведь эти объекты должны полностью соответствовать дизайн-коду парка," - сообщают в «Изумрудном».

В перспективе планируется сделать несколько террас между елями на центральной аллее, которые могут выступить в роли небольших фуд-кортов.

Ранее стало известно, сколько денег потребуется на восстановление пруда в парке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость