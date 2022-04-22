В барнаульском парке «Изумрудный» рассказали, сколько денег уйдет на восстановление пруда

Управляющие парком «Изумрудный» в Барнауле подсчитали, сколько денег нужно «утопить» в пруду, чтобы его восстановить.

По расчётам, на реконструкцию пруда понадобится 60 млн рублей. Эти деньги пойдут на сам пруд, обустройство дренажной системы, а также благоустройство прилегающей территории, сообщает Telegram-канал парка.

Пруд должен быть готов к концу 2022 года.

Всего на обустройство парка потратят 350 млн рублей. В прошлом году 32 млн из общего бюджета уже были освоены, в 2022-м администрация города выделит ещё 120 млн рублей.

Ранее в парке прошла выставка охотничьих собак — милых хвостатых запечатлел фотограф altapress.ru.