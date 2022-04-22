22 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» рассказали, сколько денег уйдет на восстановление пруда

Управляющие парком «Изумрудный» в Барнауле подсчитали, сколько денег нужно «утопить» в пруду, чтобы его восстановить.

Пруд в парке "Изумрудный".
Пруд в парке "Изумрудный".
letim-visoko.ru

По расчётам, на реконструкцию пруда понадобится 60 млн рублей. Эти деньги пойдут на сам пруд, обустройство дренажной системы, а также благоустройство прилегающей территории, сообщает Telegram-канал парка.

Пруд должен быть готов к концу 2022 года.

Всего на обустройство парка потратят 350 млн рублей. В прошлом году 32 млн из общего бюджета уже были освоены, в 2022-м администрация города выделит ещё 120 млн рублей.

Ранее в парке прошла выставка охотничьих собак — милых хвостатых запечатлел фотограф altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость