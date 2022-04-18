Шуршание сухих листьев перекрывает веселый лай — 16 апреля, в солнечный и жаркий день, в парке «Изумрудный» прошла 51-ая барнаульская выставка охотничьих собак. Кто лучше всех гонит зверя, и почему считается, что породистость так важна для охоты — в материале altapress.ru.

Легавые и таксы

Определить, где в парке проходит сходка, не составляет труда — из глубины «Изумрудного» доносился громкий лай. Помимо барнаульских хозяев и их питомцев, здесь собрались участники сразу из нескольких сибирских регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской областей. Также поражает и многообразие пород: по словам организаторов, их около пятидесяти.

Каждая разновидность таких собак охотится по-разному. Есть норные, например, таксы, — в полном соответствии со своим названием они выгоняют зверей из нор. Легавые — те псы, что выслеживают добычу и, чувствуя, что следующий шаг может ее спугнуть, замирают, как статуи, и ждут хозяина. К таким хвостатым, к примеру, относятся сеттеры.

Гончие, вроде биглей, бладхаундов и бассет-хаундов, напротив, от дичи не скрываются — преследуют добычу до ее полного изнеможения или до тех пор, пока не пригонят к хозяину.

Роман Гулевич,

штатный кинолог Алтайского краевого общества охотников и рыболовов , организатор выставки:

Гончих еще называют бродягами. В чем заключается охота с ними? Выехал в поле или лес, отпустил собаку. Она ушла, ищет след. Как только причуивает — отдает голос и гонит, например, зайца.

«Кыс-кыс , собачка»

Рядом с собаками с милыми человеческими и мультяшными именами стоят хвостатые охотники с кличками через многочисленные «Фон» — и не разберешь, сеттера тебе представляют или барона.

— Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс, сядь, — обращением попроще зовет борзую молодая хозяйка. Вместе они периодически выбираются в поля на охоту «за зайчиками, за лисичками — что попадется». Оказывается, что некоторые собаки на этой встрече приходятся друг другу родственниками, например, неподалеку стоит тетя-борзая.

По дну пустого пруда наматывает круги чей-то питомец. «Охотничью собаку захотел, потому что очень люблю фильм „Белый Бим Черное ухо“», — рассказывает владелец молодого сеттера, наблюдая за «шоу».

Выставка охотничьих собак. Дарья Беркетова.

Поблизости шоколадный лабрадор меланхолично пожевывает веточку и смотрит на окружающих грустными-грустными глазами. «Это вот его побегать не выпускают, а когда он бесится, разыграется — глаза дикие-дикие», — смеясь, гладит шелковистую шерсть Балу хозяйка.

Шоколадный же курцхаар Найтли — радостно прыгает на нас с фотокорреспондентом. «Очень у нас она любвеобильная и молодая: год и два месяца всего», — улыбается собаковод и отходит с питомцем к жюри.

Кто тут хороший мальчик?

Эксперты оценивают экстерьерные данные каждой собаки — ее внешний вид, гармоничность пропорций, в общем — особенности сложения, которые присущи той или иной породе. Что с ними только ни делают: уговаривают стоять на месте, чтобы измерить размеры, просят продефилировать, чтобы изучить походку. Тот питомец, который по своим параметрам максимально соответствует идеалу — самый лучший среди собратьев.

Выставка охотничьих собак. Дарья Беркетова.

Оценивают псов здесь не только эксперты, но и дети. Малыши ростом с русскую борзую то и дело деловито торгуются с хозяевами и родителями. Нередко происходят и такие диалоги:

— А вы собаку продаете? — Нет. — Ну, может, продадите? — За ней нужно ухаживать. — А я буду ухаживать! Мам!

Пришли сюда, но не на конкурс, а за компанию хозяева дворняжек и даже крошечных той-терьеров в забавных костюмчиках, вроде маленького леопардового свитера.

Выставка охотничьих собак. Дарья Беркетова.

Роман Гулевич,

штатный кинолог алтайского краевого общества охотников и рыболовов , организатор выставки:

Для людей — большой праздник, когда они могут привезти и показать, как правильно воспитали питомцев, как правильно вырастили. У нас есть целая секция в охотничьем собаководстве. Мы впервые после очень длинного перерыва вышли «в свет». Раньше проводили испытания на опушке леса, где собирались только собачатники. А сегодня очень много зрителей. Это радует, может быть, кто-то и сам захочет завести питомца.

Для души и дела

Несмотря на то, что все эти собаки занимаются таким грозным делом, как охота, по большому счету они безопасны для людей. «Психика у охотничьих крепкая, они всегда дружелюбны, потому что работают с хозяином в паре. Для них человек — всегда партнер, вожак и прочее. Поэтому и нет никакой агрессии», — объясняет Роман Гулевич.

Он добавляет, что при должном воспитании и уходе, в квартире можно держать любую собаку. Но из охотничьих к проживанию дома особенно приспособлены спаниели.

Роман Гулевич,

штатный кинолог алтайского краевого общества охотников и рыболовов , организатор выставки:

Они очень контактные, с детьми хорошо ладят. Не могут зарычать на людей. Если это происходит, значит, есть отклонения на генетическом уровне. У меня самого — русский охотничий спаниель. Кто угодно может таскать за уши — ей все равно. Также она невероятно преданная: никогда не выпустит из поля зрения хозяина. Это, если гончак ушел, то будет бегать и никогда не успокоится, пока не пригонит дичь. А спаниель даже когда из кустов на зверя будет прыгать, всегда обернется на хозяина. Это подружейная собака, то есть работает под ружьем, рядом.

Выставка охотничьих собак. Дарья Беркетова.

Нужно учесть, что охотничьей собаке необходимо очень много гулять. И не только в черте города, но и «в полях». Иначе питомцу станет скучно, и он начнет переворачивать всю квартиру в поисках новых впечатлений.

Что же касается тех псов, с которыми хозяева собираются все-таки идти на охоту, то, как отмечает кинолог: легче это делать с племенной собакой. Если ее правильно воспитать, то всегда будет «работать» как надо и не подведет в ответственный момент.

Роман Гулевич,

штатный кинолог алтайского краевого общества охотников и рыболовов , организатор выставки:

Многие говорят: «Я для охоты щенка просто без документов взял». Но здесь может произойти выбраковка — что-то будет собаке мешать работать так, как нужно. С племенным собаководством — совсем другое дело. У таких псов уже 90% необходимых навыков загружено в генах. Они созданы для охоты.