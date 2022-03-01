Мимиметр сломался: в Барнауле прошла «Корги туса». Фоторепортаж altapress.ru

27 февраля в барнаульском парке «Изумрудный» состоялась «Корги туса». На нее пришли как хозяева, так и просто поклонники породы. Но главными гостями были, конечно, сами собаки. Корреспонденты altapress.ru познакомились со всеми хвостатыми и узнали у их владельцев, сколько стоит щенок мечты и почему в придачу к нему нужен пылесос помощнее.

Лают и «целуют»

Найти дорогу к героям встречи можно было по лаю. Как выяснилось позже, страсть к общению — одна из отличительных особенностей породы. И проявляется она не только в звонких «Гав», но и, например, в любви к детям.

Именно поэтому, делятся хозяева, корги становятся неиссякаемым источником позитива в семье.

Некоторые барнаульцы и вовсе заводят питомца, чтобы примерить на себя роль родителя. Правда, обойдется «ребенок» в круглую сумму. Щенок стоит 50−70 тыс. рублей. Причем, его далеко не всегда можно найти в Барнауле.

— Пожалуй, самое большое вложение — сама покупка питомца, — говорит Анжелика Майдобура о своей любимице по кличке Киви.

«Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова. «Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова. «Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова.

Эта бойкая девочка с характерными короткими лапками и персиковым окрасом то и дело рвалась в драку со своими собратьями. И это несмотря на поводок и строгих хозяев.

— Мы завели собаку три месяца назад. Корги выбрали потому что они маленькие и прикольные. У нас в городе заводчиков не нашли, пришлось обращаться в Новосибирск. И поначалу никаких проблем не было. А вот в последнее время она настырная стала — все по-своему делает, а мне воспитывай, — рассказывает девушка.

Похожая история у Екатерины Гальпериной.

«Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова.

— Марта появилась у нас дома в 2016 году. Но она такая маленькая, что окружающие до сих пор принимают ее за щенка. В то время корги были не так популярны в Барнауле, как сейчас. Но нам удалось найти собаку через знакомых. В целом, в плане ухода она ничем не отличается от других собак. Разве что, когда она была совсем маленькая, по ступенькам ее приходилось носить. А иначе травмы спины было бы не избежать — такая особенность скелета у щенков корги. И еще в силу миниатюрного телосложения ей было бы очень сложно рожать, поэтому Марта стерилизована.

Следующий пес, с которым мы встретились — настоящий Мачо. Так его зовут.

— Я очень хотела большую овчарку, а это компактный вариант! — вспоминает хозяйка и уворачивается от «поцелуев» своего любимца.

«Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова. «Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова. «Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова.

Добрые и удобные

Мачо сразу нашел общий язык с членами семьи, а чуть позже и с котом. Помимо них, из-за густой шерсти (еще одна «фишка» породы) приходится дружить с шампунем и щеткой. А их хозяевам — с пылесосом и влажной уборкой.

— Пол мою два раза в день и регулярно вожу к грумеру, — добавляет женщина.

Владельцы в один голос говорят, что корги очень подвижны. Поэтому на прогулки нужно уделять минимум два часа в день.

Что касается ветеринарной помощи, то ее питомцы требуют не так много. В первую очередь нужно следить за графиком прививок и рационом.

По поводу последнего мнения разнятся: кто-то дает только специальный корм (он стоит 2−3 тыс. в месяц), а кто-то считает, что натуральное питание — залог собачьего здоровья. И готовит своего хвостатого каши, мясо и овощи. Как, например, Анастасия Корнеева.

«Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова.

— Я мечтала о корги. Хотя, до покупки знала о них только то, что они — любимцы королевы Елизаветы. Нашему Барни сейчас четыре года. Он очень послушный, добрый, красивый и удобный для квартиры. Мы с мужем разговариваем с ним прямо как с ребенком. Эти собаки все понимают! Когда Барни был маленький, мы сами выдрессировали его. И через три дня пес уже знал основные команды.

У пожилой пары Хворостининых два щенка. Оба очень подвижные и жаждут игр. Клички соответствующие — Перчик и Виски.

От других собак они отличаются своим «неклассическим» темным окрасом. Владельцы говорят, что именно благодаря ему влюбились в своих питомцев. Хотя, изначально хотели рыжих.

— Про корги мы где-то прочитали. Узнали, что они активные и веселые — то, что нам нужно. По отзывам нашли хороший питомник. Завели одного. Но через год стало понятно, что в одиночестве ему грустно. Взяли второго. Первый его принял, как мать родная. Теперь они всегда вместе. И печалятся, когда приходится расставаться друг с другом из-за поездок на дачу. Но мы заводили собак не только для души, но и для выставок. Перчик и Виски уже имеют по несколько титулов.