Ограничение на проезд по трассе А-322 в сторону Рубцовска снято

Снят запрет на движение для всех видов транспорта на участке дороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», Алейск -Рубцовск, сообщает региональный минтранс.

Напомним, движение было ограничено из-за непогоды. В минтрансе края отмечают, что участок с 11 по 129 км (от Барнаула до Алейска) остается закрытым для проезда большегрузного транспорта и автобусов.

Кроме того, движение по двум краевым трассам «Алейск-Чарышское» и «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Республики Казахстан» до сих пор закрыто для всех видов транспорта. На всех дорогах региона задействовано около 400 единиц техники.

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