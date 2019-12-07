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Автоновости

Ограничение на проезд по трассе А-322 в сторону Рубцовска снято

Снят запрет на движение для всех видов транспорта на участке дороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», Алейск -Рубцовск, сообщает региональный минтранс.

Трасса, метель, остановка.
Трасса, метель, остановка.
altapress.ru

Напомним, движение было ограничено из-за непогоды. В минтрансе края отмечают, что участок с 11 по 129 км (от Барнаула до Алейска) остается закрытым для проезда большегрузного транспорта и автобусов.

Кроме того, движение по двум краевым трассам «Алейск-Чарышское» и «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Республики Казахстан» до сих пор закрыто для всех видов транспорта. На всех дорогах региона задействовано около 400 единиц техники.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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