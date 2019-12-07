Ограничение на проезд по трассе А-322 в сторону Рубцовска снято

Напомним, движение было ограничено из-за непогоды. В минтрансе края отмечают, что участок с 11 по 129 км (от Барнаула до Алейска) остается закрытым для проезда большегрузного транспорта и автобусов.
Кроме того, движение по двум краевым трассам «Алейск-Чарышское» и «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Республики Казахстан» до сих пор закрыто для всех видов транспорта. На всех дорогах региона задействовано около 400 единиц техники.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.