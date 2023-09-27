27 сентября
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Автоновости

Огромный дизельный Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей

Toyota Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Огромный дизельный Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей.
Огромный дизельный Land Cruiser продают в Барнауле за 3,2 млн рублей.
"Авито"

"Лучше крузака, может быть только еще один крузак", заявляют владельцы данного автомобиля.

По сравнению с Toyota Land Cruiser 100 машина стала более современная. У Toyota Land Cruiser 200 новый дизельный двигатель.

Очень удобно и оригинально сделан сенсорный дисплей, через который происходит управление большинством функций авто – печка, аудио, видео, телефон и т. д. Очень современно сделана система открытие/закрытие машины и пуска/выключения двигателя без ключа.

Печка в Land Cruiser хорошая и мощная, также есть кнопка дополнительного отопления.

Внедорожник имеет дизельный двигатель на 4,5 л и 235 лошадиных сил.

Ранее раритетную Волгу продают в Барнауле за 180 тыс. рублей.

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