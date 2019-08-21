Около 70% переходов у школ в Алтайском крае не соответствуют нацстандарту

В половине городов и районов Алтайского края выявлено много нарушений нацстандарта по обустройству пешеходных переходов у школ. Более 70% из них не полностью ему соответствуют.

Об этом 21 августа рассказал Дмитрий Коровин, замминистра транспорта региона на заседании правительства, посвященного подготовке к учебному году.

По его словам в крае 3535 пешеходных переходов, из них 716 — у образовательных учреждений.

Основное замечание к большинству тех, у которых отмечаются нарушения, — отсутствие мигающих светофоров — у 60% и ограждений — у 54%.

При этом Коровин подчеркнул, что стоимость обустройства переходов на асфальтовых дорогах и на грунтовых заметно различается. В первом случае переход «оформляется» 18 знаками и элементами: два мигающих светофора, ограждения, знаки, нанесенные на асфальт, собственно дорожные знаки «пешеходный переход» и т. д.

На щебеночной дороге требуется установить только 4 знака «и никаких неровностей», отметил Коровин.

Минтранс разработал методички по обустройству пешеходных переходов у школ во все муниципальные образования. Но в 34 из них еще по-прежнему много нарушений.

В качестве лидеров в этом вопросе Дмитрий Коровин отметил Петропавловский, Хабарский, Чарышский районы, Барнаул, Заринск, ЗАТО Сибирский. Здесь почти все переходы сделаны по нацстандарту. Как и 21 переход, расположенный на дорогах краевого значения.