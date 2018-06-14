В Алтайском крае поезд смял УАЗ

На железнодорожном переезде перегона Топчиха — Алейская 14 июня столкнулись поезд и автомобиль УАЗ, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
ДТП произошло в 11:48 на 347 км железнодорожных путей в Алейском районе, пишет очевидец Константин Корчагин в группе "Барнаул 22".
Водитель УАЗа нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.
Напомним, 9 июня на железнодорожном переезде недалеко от Славгорода грузовой поезд почти разорвал легковушку.
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