В Алтайском крае поезд смял УАЗ. Фото : Константин Корчагин в vk.com/barneos22. В Алтайском крае поезд смял УАЗ. Фото : Константин Корчагин в vk.com/barneos22. В Алтайском крае поезд смял УАЗ. Фото : Константин Корчагин в vk.com/barneos22. В Алтайском крае поезд смял УАЗ. Фото : Константин Корчагин в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 11:48 на 347 км железнодорожных путей в Алейском районе, пишет очевидец Константин Корчагин в группе "Барнаул 22".

Водитель УАЗа нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

Напомним, 9 июня на железнодорожном переезде недалеко от Славгорода грузовой поезд почти разорвал легковушку.

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