В алтайском городе грузовой поезд почти разорвал легковушку

ДТП в Славгороде. Фото: Евгений Гардобей, Barnaul 22. ДТП в Славгороде. Фото: Евгений Гардобей, Barnaul 22. ДТП в Славгороде. Фото: Евгений Гардобей, Barnaul 22. ДТП в Славгороде. Фото: Евгений Гардобей, Barnaul 22.

Автомобиль зацепился за вагон задним бампером. Toyota Camry закрутило и откинуло в отбойник.

У автомобиля оторвало задний бампер и вырвало крышку багажника. Воитель выжил, его госпитализировали.