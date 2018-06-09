В Барнауле пожар на складе предприятия тушили 28 человек

Сообщение о пожаре в складском помещении предприятия на проспекте Космонавтов поступило в 3:02. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 28 человек и 8 единиц техники.

Пожар ликвидировали в 3:30. Огонь повредил стены, кровлю и потолок здания. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.