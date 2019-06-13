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13 июня
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Автоновости

Определена дата запрета праворульных автомобилей

С 1 июля в Россию будет запрещено импортировать несколько видов праворульных машин.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Среди них авто, в которых больше восьми пассажирских мест.

Также под запрет попали самосвалы, грузовики с манипуляторами и рефрижераторы, передают «Вести.ру». Меры отражены в требованиях технического регламента Таможенного союза (ТС).

С 1 июля изменяются и правила регистрации для праворульных авто. Для получения документа будет необходимо проходить осмотр в спецлаборатории, где решат, безопасна ли конструкция машины, пишет ura.ru. По мнению экспертов, эта мера приведет к тому, что выгодней будет отказаться от таких машин.

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