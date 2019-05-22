Оптовые цены на бензин снова стали расти. Как это скажется на автомобилистах Алтая?

Биржевые и мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо снова стремительно растут. За месяц для заказчиков в Алтайском крае стоимость топлива выросла на 13−15%, сообщил altapress.ru вице-президент «Российского топливного союза» (РТС) Юрий Матвейко.

Почему растут оптовые цены на топливо ( по версии РТС)?

российские нефтеперерабатывающие заводы сократили объем производства из-за ремонтов;

нефтяные компании нарастили экспортные , более выгодные для себя поставки. В результате предложения на внутреннем рынке стало меньше;

более выгодные для себя поставки. В результате предложения на внутреннем рынке стало меньше; властям удалось сократить количество суррогатного и контрафактного топлива , которое раньше закрывало часть спроса;

которое раньше закрывало часть спроса; недостаточно эффективно и продуманно работает демпфер — механизм компенсации нефтяным компаниям за ограничение роста цен;

власти не увеличили долю нефтепродуктов , которую нефтяники обязаны продавать через биржу;

которую нефтяники обязаны продавать через биржу; нефтяные компании с помощью роботов выкупают на бирже топливо , чтобы потом реализовать его на других условиях.

20 мая РТС отправил письмо зампреду Правительства РФ Дмитрию Козаку с просьбой как можно быстрее устранить факторы, разгоняющие рост мелкооптовых и биржевых цен на нефтепродукты (копия письма есть в распоряжении редакции).

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

К чему это приводит?

Это бьет по бизнесу владельцев частных АЗС (не принадлежащих нефтяным компаниям вроде «Роснефти» и «Газпром нефти»). Так как розничные цены «заморожены», независимые игроки рынка работают с отрицательной или недостаточной для существования маржой.

В подобной ситуации частные операторы периодически оказываются на протяжении последних 5−6 лет. В последний раз подобное происходило весной 2018 года.

РТС в письме Козаку отмечает, что первые месяцы 2019 года были для независимой топливной розницы «очень положительны по эффективности продаж», но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть убытки прошлого года, отдать долги и получить новые кредиты. При этом требования банков из-за нестабильности отрасли только выросли.

Может ли повториться топливный кризис?

Юрий Матвейко не исключает, что ситуация может привести в том числе и к дефициту топлива.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

Бьем тревогу заранее, чтобы в июне частные АЗС не остановились. Уже сейчас дизель в Алтайском крае очень сложно купить мелким оптом и на «Роснефти» и на «Газпром нефти». То же самое может случиться и с бензином уже в ближайшее время.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Как это скажется на автомобилистах?

В Алтайском крае работает около 500 заправок, из них около 75% — независимые АЗС. Объектов «Роснефти» и «Газпром нефти» — порядка 120. В 20 районах края их нет вообще, говорит Юрий Матвейко.

Если эти частные компании продолжат покупать бензин в опте дороже, чем продавать в рознице, они станут убыточными и попросту разорятся. Если это произойдет, последствий будет несколько, говорит эксперт.

Во-первых, безработными станут сотни, а то и тысячи человек (в среднем одну станцию обслуживают 10−15 человек).

Во-вторых, в сельских районах возникнут проблемы с заправкой, в том числе социально значимого транспорта — школьных автобусов, скорых, пожарных и т. д.

В-третьих, часть из них продолжит переориентироваться на продажу суррогатного топлива, что со временем приведет к массовым поломкам техники.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС: