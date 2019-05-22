Оптовые цены на бензин снова стали расти. Как это скажется на автомобилистах Алтая?

Почему растут оптовые цены на топливо (по версии РТС)?
- российские нефтеперерабатывающие заводы сократили объем производства из-за ремонтов;
- нефтяные компании нарастили экспортные, более выгодные для себя поставки. В результате предложения на внутреннем рынке стало меньше;
- властям удалось сократить количество суррогатного и контрафактного топлива, которое раньше закрывало часть спроса;
- недостаточно эффективно и продуманно работает демпфер — механизм компенсации нефтяным компаниям за ограничение роста цен;
- власти не увеличили долю нефтепродуктов, которую нефтяники обязаны продавать через биржу;
- нефтяные компании с помощью роботов выкупают на бирже топливо, чтобы потом реализовать его на других условиях.
20 мая РТС отправил письмо зампреду Правительства РФ Дмитрию Козаку с просьбой как можно быстрее устранить факторы, разгоняющие рост мелкооптовых и биржевых цен на нефтепродукты (копия письма есть в распоряжении редакции).
К чему это приводит?
Это бьет по бизнесу владельцев частных АЗС (не принадлежащих нефтяным компаниям вроде «Роснефти» и «Газпром нефти»). Так как розничные цены «заморожены», независимые игроки рынка работают с отрицательной или недостаточной для существования маржой.
В подобной ситуации частные операторы периодически оказываются на протяжении последних 5−6 лет. В последний раз подобное происходило весной 2018 года.
РТС в письме Козаку отмечает, что первые месяцы 2019 года были для независимой топливной розницы «очень положительны по эффективности продаж», но этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть убытки прошлого года, отдать долги и получить новые кредиты. При этом требования банков из-за нестабильности отрасли только выросли.
Может ли повториться топливный кризис?
Юрий Матвейко не исключает, что ситуация может привести в том числе и к дефициту топлива.
Юрий Матвейко,
вице-президент РТС:
Бьем тревогу заранее, чтобы в июне частные АЗС не остановились. Уже сейчас дизель в Алтайском крае очень сложно купить мелким оптом и на «Роснефти» и на «Газпром нефти». То же самое может случиться и с бензином уже в ближайшее время.
Как это скажется на автомобилистах?
В Алтайском крае работает около 500 заправок, из них около 75% — независимые АЗС. Объектов «Роснефти» и «Газпром нефти» — порядка 120. В 20 районах края их нет вообще, говорит Юрий Матвейко.
Если эти частные компании продолжат покупать бензин в опте дороже, чем продавать в рознице, они станут убыточными и попросту разорятся. Если это произойдет, последствий будет несколько, говорит эксперт.
Во-первых, безработными станут сотни, а то и тысячи человек (в среднем одну станцию обслуживают 10−15 человек).
Во-вторых, в сельских районах возникнут проблемы с заправкой, в том числе социально значимого транспорта — школьных автобусов, скорых, пожарных и т. д.
В-третьих, часть из них продолжит переориентироваться на продажу суррогатного топлива, что со временем приведет к массовым поломкам техники.
Юрий Матвейко,
вице-президент РТС:
В целом по стране стали производить меньше безакцизного топлива. Но в Алтайском крае ситуация особо не изменилась. Вчера проехал по краю, видел на АЗС ценник — 41 рубль 30 копеек на литр дизельного топлива при его себестоимости порядка 44 рублей.