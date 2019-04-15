Опубликован рейтинг самых дешевых внедорожников и кроссоверов в России

Lada 4×4 — не только самый дешевый внедорожник в России, но и один из самых популярных. За 3 месяца 2019 года продано почти 8 тысяч новых автомобилей этой марки. Сообщается, что дилеры продают внедорожник от 518 900 рублей
На втором месте рейтинга оказался Tiggo 2, на третьем — Chevrolet Niva. В пятерку самых дешевых также вошли УАЗ «Хантер» и Renault Duster.
Кроме лидеров, в рейтинг попали Lifan X60 /X70, УАЗ «Патриот», Zotye T600, Renault Kaptur и Hyundai Creta.
В марте 2019 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 180,6 млрд рублей — заметно больше, чем годом ранее (166,8 млрд рублей).