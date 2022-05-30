30 мая
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Автоновости

Опубликован список перекрестков, где в Барнауле установят камеры

На семи дорогах Барнаула установят новые комплексы видеофиксации. Они появятся в местах концентрации ДТП. В администрации города привели список.

Проверка камер фиксации нарушений ПДД.
Проверка камер фиксации нарушений ПДД.
Предоставлено участниками ОНФ в Алтайском крае.
  • пересечение пр. Социалистического с ул. Молодежной,
  • пересечение ул. Северо-Западной и Юрина,
  • пересечение ул. Энтузиастов и Солнечная Поляна,
  • пересечение ул. Антона Петрова и 42 Краснознаменной Бригады,
  • пересечение пр. Ленина и Строителей,
  • в районе пешеходного перехода по ул. Малахова, 119,
  • в районе строения № 64 по пр. Красноармейскому.

Камеры будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушения правил дорожного движения.

По ул. Малахова и пр. Красноармейскому также будет под контролем скоростной режим движения.

Ввести комплексы в эксплуатацию «Алтайавтодор» планирует с 31 июля.

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