Опубликован список перекрестков, где в Барнауле установят камеры

- пересечение пр. Социалистического с ул. Молодежной,
- пересечение ул. Северо-Западной и Юрина,
- пересечение ул. Энтузиастов и Солнечная Поляна,
- пересечение ул. Антона Петрова и 42 Краснознаменной Бригады,
- пересечение пр. Ленина и Строителей,
- в районе пешеходного перехода по ул. Малахова, 119,
- в районе строения № 64 по пр. Красноармейскому.
Камеры будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушения правил дорожного движения.
По ул. Малахова и пр. Красноармейскому также будет под контролем скоростной режим движения.
Ввести комплексы в эксплуатацию «Алтайавтодор» планирует с 31 июля.