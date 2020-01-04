Опубликован список всех АЗС, где продавался плохой бензин

Специалисты Росстандарта указывают, что фальсифицированный бензин или дизельное топливо продавались в 2019 году на следующих АЗС:
- — «Форсаж» (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 57) у,
- — «Лукойл» (ООО «Региональные продажи», Бийский район, 374 км трассы Новосибирск — Ташанта),
- — «Газнефтепродукт» (Первомайский район, 185 км трассы Барнаул — Ташанта),
- — «Clever» (Первомайский район, село Березовка).
Росстандарт не рекомендует заправляться на этих АЗС, а также указывает, что по итогам проверок 2019 года будет составлена федеральная «Карта качества топлива России».
На ней будет указана информация по всем регионам страны. Карта будет обновляться два раза в год.