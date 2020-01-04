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Автоновости

Опубликован список всех АЗС, где продавался плохой бензин

Федеральное ведомство Росстандарт опубликовало на своем сайте список всех АЗС России, где по итогам проверок в 2019 году была зафиксирована реализация некачественного топлива. В перечень нарушителей попали четыре заправки из Алтайского края.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Специалисты Росстандарта указывают, что фальсифицированный бензин или дизельное топливо продавались в 2019 году на следующих АЗС:

  • — «Форсаж» (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 57) у,
  • — «Лукойл» (ООО «Региональные продажи», Бийский район, 374 км трассы Новосибирск — Ташанта),
  • — «Газнефтепродукт» (Первомайский район, 185 км трассы Барнаул — Ташанта),
  • — «Clever» (Первомайский район, село Березовка).

Росстандарт не рекомендует заправляться на этих АЗС, а также указывает, что по итогам проверок 2019 года будет составлена федеральная «Карта качества топлива России».

На ней будет указана информация по всем регионам страны. Карта будет обновляться два раза в год.

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