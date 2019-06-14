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Автоновости

Опубликовано видео гигантской свалки самых дорогих в мире автомобилей

Блогер Мохсин Латиф нашел самую большую свалку самых дорогих в мире автомобилей. Находится она в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Участники трансконтинентальных гонок "Пекин-Париж" на Алтае. 9 июня 2013 г.
Участники трансконтинентальных гонок "Пекин-Париж" на Алтае. 9 июня 2013 г.
Олег Богданов

Здесь можно найти те самые машины, о которых мечтают все автолюбители в мире: от Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Mustang, Lamborghini до дорогих седанов Mercedes и Buick.

Больше тысячи суперкаров находятся в ветхом состоянии — они стоят под слоем пыли и песка уже долгие годы. Большинство из них были оставлены владельцами, которые не сумели выплатить кредиты и сбежали за границу.

Свалка дорогих авто одновременно является и рынком, пишет mail.ru. Сюда приезжают автолюбители в поисках дешевых машин, а также запчастей, которые тут можно получить за полцены.

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