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Автоновости

Опубликовано видео, как электромобиль Tesla на автопилоте взял на таран грузовик

В Тайване на скоростной трассе электрокар Tesla Model 3, ехавший с включенной функцией Autopilot, врезался в перевернутый грузовик на трассе, сообщает Taiwan English News.

Электрокар Tesla.
Электрокар Tesla.
CC0

На кадрах видно, что водители других автомобилей заранее замечают лежащий на боку грузовик и без труда объезжают его. При этом Tesla продолжает двигаться по прямой и пробивает кузов перевернутой машины.

Водитель Tesla рассказал полиции, что ехал с включенной функцией полуавтоматического управления Autopilot со скоростью примерно 110 км в час, пишет autonews.ru. По его словам, электроника никак не отреагировала на препятствие, поэтому он сам нажал на педаль тормоза, однако «было уже слишком поздно».

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