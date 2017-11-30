Оштрафовали женщину, посадившую ребенка за руль Gelandewagen

Московская полиция оштрафовала женщину, посадившую за руль маленького ребенка во время движения по МКАД, сообщает "Интерфакс".
Собственник и предполагаемый водитель иномарки — 26-летняя жительница Кабардино-Балкарии.
В ее отношении возбуждены административные дела по статье нарушение требований к перевозке детей" со штрафом в три тысячи рублей, а также по статье "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления или лишенному такого права" со штрафом в 30 тыс. рублей.
Ранее в интернете был размещен вызвавший скандал ролик. В нем мальчик, находясь на коленях у водителя, сидит за рулем иномарки, передвигающейся по МКАД на большой скорости. На видео Gelandewagen выезжает на МКАД, обгоняет грузовик, несколько раз перестраивается и едва успевает притормозить перед дорожным затором, пишет bfm.ru.
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