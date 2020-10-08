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Автоновости
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Особые условия Hyundai для медицинских работников в Автоцентре «АНТ»

В знак благодарности медицинским работникам в непростых условиях борьбы с коронавирусом компания Hyundai при поддержки Правительства РФ продлила и улучшила условия программы субсидий «Автомобиль государственному медицинскому персоналу».

Особые условия на приобретение нового автомобиля Hyundai SOLARIS или CRETA.
Особые условия на приобретение нового автомобиля Hyundai SOLARIS или CRETA.
Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai

В данную категорию входят: врачи, медсестры, санитары, водители скорой помощи и остальные работники российской системы здравоохранения.

Медицинским работникам, которые помогают всем нам в это трудное время, предоставляются особые условия на приобретение нового автомобиля Hyundai SOLARIS или CRETA*.

Hyundai SOLARIS
Hyundai SOLARIS
Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai
Hyundai SOLARIS
Hyundai SOLARIS
Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai


Главное, покупатель должен быть работником государственного медицинского учреждения по настоящее время и иметь возможность предоставить справку с места работы.


Максимальная скидка, на которую можно рассчитывать по этой программе до 229 000 руб. (с учётом дополнительных кредитных программ и обмена старого авто на новый)**.

Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: +7 (3852)29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

На модель Hyundai Solaris 1,6 АТ металлик в комплектации Elegance Prestige+Safety с Яндекс. Авто, 2020 г. производства, от цены ТС согласно прайса 1 200 000 р. путем суммирования специальных предложений, действующих в дилерском центре на момент размещения: 10% субсидии в размере 120 000 р. по государственным программам, 40 000 руб. по программе Hyundai Trade-In, 60 000 руб. по программе поддержки медработников и программы Старт/ Старт плюс, предоставляемой ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года, с минимальной гарантированной остаточной стоимостью 50% от цены ТС на момент покупки. Предложение ограничено. Не является офертой.
** Действие программы «Автомобиль работникам медицины распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta произведенные не ранее Декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также: предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ).

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