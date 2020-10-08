Особые условия Hyundai для медицинских работников в Автоцентре «АНТ»

В данную категорию входят: врачи, медсестры, санитары, водители скорой помощи и остальные работники российской системы здравоохранения.



Медицинским работникам, которые помогают всем нам в это трудное время, предоставляются особые условия на приобретение нового автомобиля Hyundai SOLARIS или CRETA*.

Hyundai SOLARIS Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai Hyundai SOLARIS Автоцентр АНТ— официальный дилер Hyundai



Главное, покупатель должен быть работником государственного медицинского учреждения по настоящее время и иметь возможность предоставить справку с места работы.



Максимальная скидка, на которую можно рассчитывать по этой программе до 229 000 руб. (с учётом дополнительных кредитных программ и обмена старого авто на новый)**.

На модель Hyundai Solaris 1,6 АТ металлик в комплектации Elegance Prestige+Safety с Яндекс. Авто, 2020 г. производства, от цены ТС согласно прайса 1 200 000 р. путем суммирования специальных предложений, действующих в дилерском центре на момент размещения: 10% субсидии в размере 120 000 р. по государственным программам, 40 000 руб. по программе Hyundai Trade-In, 60 000 руб. по программе поддержки медработников и программы Старт/ Старт плюс, предоставляемой ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года, с минимальной гарантированной остаточной стоимостью 50% от цены ТС на момент покупки. Предложение ограничено. Не является офертой.

** Действие программы «Автомобиль работникам медицины распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta произведенные не ранее Декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также: предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ).