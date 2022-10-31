От бумажки до QR-кода: факты о водительских правах, которыми можно заболтать инспектора ГИБДД

Чтобы получить права, обязательно нужно пройти обучение в автошколе и медкомиссию. Мало кто знает, но на эти расходы можно оформить налоговый вычет. Для этого необходимо сохранить чеки, договоры, а затем обратиться в налоговые органы.
Права для управления мопедом можно получить с 16 лет, легковыми и грузовыми автомобилями — с 18 лет, а автобусами — с 21 года.
Первое в мире водительское удостоверение выдали в 1893 году в Париже. Оно называлось «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». В России первые удостоверения получили два петербуржца в 1895 году.
Если срок действия водительского удостоверения заканчивается в 2022—2023 году, он автоматически продлевается на три года. Решение приняли в равительстве России с целью уменьшения административной нагрузки на граждан и бизнес.
Водительские права с 1 октября 2022 года можно представлять в электронном формате — с помощью QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Правда, инспектор ГИБДД вправе попросить предъявить обычные документы. Пока «электронные» работают в качестве эксперимента, но на государственном уровне прорабатывают вопрос о полноценном переходе на электронную версию водительских удостоверений.