От бумажки до QR-кода: факты о водительских правах, которыми можно заболтать инспектора ГИБДД

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Налоговый вычет

Чтобы получить права, обязательно нужно пройти обучение в автошколе и медкомиссию. Мало кто знает, но на эти расходы можно оформить налоговый вычет. Для этого необходимо сохранить чеки, договоры, а затем обратиться в налоговые органы.