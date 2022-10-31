31 октября
﻿
Автоновости

От бумажки до QR-кода: факты о водительских правах, которыми можно заболтать инспектора ГИБДД

Водительские права — «карточка», ежедневно сопровождающая водителей в поездках. Предлагаем топ-5 фактов о документе, которые вы могли не знать.

права дпс
права дпс
ССО.
1
Налоговый вычет

Чтобы получить права, обязательно нужно пройти обучение в автошколе и медкомиссию. Мало кто знает, но на эти расходы можно оформить налоговый вычет. Для этого необходимо сохранить чеки, договоры, а затем обратиться в налоговые органы.

2
Разные права — разные правила

Права для управления мопедом можно получить с 16 лет, легковыми и грузовыми автомобилями — с 18 лет, а автобусами — с 21 года.

3
Правам — почти 130 лет

Первое в мире водительское удостоверение выдали в 1893 году в Париже. Оно называлось «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». В России первые удостоверения получили два петербуржца в 1895 году.

права дпс
права дпс
ССО.
4
Автопродление

Если срок действия водительского удостоверения заканчивается в 2022—2023 году, он автоматически продлевается на три года. Решение приняли в равительстве России с целью уменьшения административной нагрузки на граждан и бизнес.

5
Права по QR-коду

Водительские права с 1 октября 2022 года можно представлять в электронном формате — с помощью QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Правда, инспектор ГИБДД вправе попросить предъявить обычные документы. Пока «электронные» работают в качестве эксперимента, но на государственном уровне прорабатывают вопрос о полноценном переходе на электронную версию водительских удостоверений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость