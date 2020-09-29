Ни одного русского. ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

Назло коронавирусу барнаульцы не сдаются и продолжают насыщать вторичный рынок автомобилей. Altapress.ru изучил частные объявления на сайтах «Авито», «Дром», «Купрод» и «Авто.ру» и предлагает вашему вниманию десятку самых дорогих подержанных авто. Сентябрьский рейтинг пестрит разнообразием марок и существенной разницей в их стоимости — американцы, немцы, японцы и ни одного русского.

Сентябрьская десятка авто на вторичном рынке Барнаула

1 место. Mercedes-Benz G-Class, 2019 год — 14,5 млн рублей.

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

На пьедестал в сентябре взошел черный красавец, Mercedes-Benz G-Class прошлогоднего выпуска. Ценник на автомобиль составил рекордные 14,5 млн рублей. За аналогичную сумму можно купить новенькую машину прямиком с завода.

Немногословный продавец никак не прокомментировал причину расставания с автомобилем, но оставил в объявлении небольшое послание: «Состояние нового авто, один собственник, много дополнений. Все вопросы по телефону». В машине 421 «лошадка» и отсутствие «приводов» в ГИБДД.

2 место. BMW X5, 2020 год — 6,3 млн рублей.

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Второе место в рейтинге заняла совсем новая «бэха». Не удивительно, что пробег составил всего 8 100 км. Владелец уверяет потенциальных покупателей, что его машина «американской сборки, есть система выхлопа и тормозов „М Sport“, а также лазерные фары и отделка салона хрустальными элементами».

К тому же автомобиль обладает плюшками типа «открытие багажника без помощи рук, адаптивное освещение, автоматическая парковка и круиз-контроль. В общем, «полный фарш» за каких-то 6,3 млн рублей. Но продавец готов обсудить цену.

3 место. Mercedes-Benz G-Класс AMG I (W463). Рестайлинг 55 AMG — 5,5 млн рублей.

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

На третьем месте старичок родом из 2008 года, который за свои 12 лет успел набегать всего 17 тыс. км. Черный внедорожник обладает силой 507 «лошадок». Выглядит автомобиль презентабельно, отчетливых следов времени не наблюдается. Возможно, потому что продавец хранил машину «на блоке питания в комфортных условиях». Полную комплектацию готовы отдать за 5,5 млн рублей.

4 место. Lexus LX, 2016 — 5,3 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Обязательный участник каждого рейтинга — Lexus LX. Автор объявления попался очень интересный — написал, что «цена может измениться из-за курса рубля». Но он обязательно будет присутствовать при постановке автомобиля на учет, по телефону не торгуется и в салоне никогда не курил.

За автомобиль, который «не требует вложений», продавец запросил 5,3 млн рублей. Это практически на 750 тыс. меньше, чем средняя стоимость подобных авто в Алтайском крае. Как бы то ни было, машина 2016 года выпуска набегала 83 тыс. км. В стоимость входит комплект зимней и летней резины.

5 место. Lexus GX460, 2019 год — 4,6 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Еще один представитель «люксового» авто, о котором продавец предпочел мало что рассказать. Лишь несколько фотографий, показатель мощности (296 л.с.) и объем двигателя. Владелец машины очень хочет получить за нее 4,6 млн рублей.

6 место. BMW X3 III (G01) 30d xDrive — 3,7 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

К сожалению, матовый красавец не вошел в первую пятерку. Зато автор попался разговорчивый, в комментариях он указал: «Продаю любимую игрушку». Однако отдавать железного коня владелец не торопится. Он хочет новый X5, поэтому ни обмен, ни торг не приемлет. Также не отдаст номера, потому что любит и желает оставить их за собой. По словам владельца состояние автомобиля идеальное, так как «в первую неделю после покупки был целиком закатан в матовый полиуретан».

7 место. Land Rover Discovery, 2017 — 3,78 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Молодой внедорожник набегал 49 тыс. км. Машина прошла техосмотр, в ДТП не участвовала, царапин и сколов нет. По словам владельца, у автомобиля есть гарантия, а также возможность ее продлить до 2025 года. Продавец уверяет, что у него есть сервисная книжка, обслуживался у дилера. Более подробную информацию готов рассказать по телефону.

8 место. Cadillac Escalade, 2015 год — 3,5 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Черная американская автоклассика эксплуатировалась нещадно — пробег составляет 132 тыс. км. Однако, по заверению владельца, автомобиль в идеальном состоянии. В 2020 году, а нем провели замену амортизаторов, тормозных колодок и аккумулятора в Новосибирске, в дилерском центре. В стоимость входят два комплекта шин R22 с дисками. Редко встречающаяся деталь: автор указал расход топлива по городу (17 л.) и на магистрали (10−12 л.).

9 место. Toyota Land Cruiser, 2012 — 2,5 млн рублей.

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Японский старожил 2012 года набегал 105 тыс. км и ни разу «не споткнулся». Владелец готов на обмен на более дешевое авто - на Toyota RAV4. Машина эксплуатируется только по городским дорогам — от дома до работы и садика, и обратно. За 2,5 млн рублей продавец предлагает «систему комфортной посадки/высадки водителя, интеллектуальную систему доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start, датчики парковки спереди и сзади, обогрев руля и память положения водительского сиденья.

10 место. Volkswagen Passat, 2018 — 2,29 млн рублей

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Последний в десятке — немец 2018 года выпуска. За три года эксплуатации автомобиль пробежал 11 тыс. километров. Серебристый универсал собран по традициям Германии. В комплект входят «подогрев всех сидений, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, электрорегулировка передних сидений, кожаный салон, акустическая система Dynaudio, электропривод крышки багажника, подогрев руля и лобового стекла. Относительно новенькое авто оценили в 2,3 млн рублей, однако продавец предупреждает, что цена снижена временно, пока «не продан интересующий нас объект».