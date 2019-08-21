От винта: двигатели автомобилей из президентского кортежа переделают для самолетов

Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова разработает авиационный вариант автомобильного двигателя Aurus, на основе которого создана линейка машин премиального класса, включая президентский кортеж.

Директор института Михаил Гордин в интервью «Российской газете» заявил, что Aurus — это «лучший и самый мощный» двигатель отечественного производства, поэтому необходимо использовать его как основу для адаптации и применять в авиационной сфере.

Такой вариант, уверен эксперт, обойдется дешевле и займет меньше времени, чем разработка авиадвигателя с нуля, — около трех лет на полный цикл, включая адаптацию и летные испытания.

Кроме того, его можно будет выпускать на автомобилестроительных заводах, а это также позволит сократить производственные расходы, пишет polit.ru.

Гордин уточнил, что мощность двигателя Aurus для применения в авиации будет уменьшена с 600 до 500 лошадиных сил.