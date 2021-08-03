Отдых на колесах. ТОП-5 дорогих автодомов для самых «диких» путешествий с отельным комфортом

5 место. Уютный автодомик с дровяной печью за 250 тыс. рублей
Маленький, да удаленький кемпер включает в себя все необходимое для путешествия на дальние расстояния: отопление на случай холодных ночей, плиту для приготовления еды, холодильник, душ и туалет.
Автодом утеплен и в нем в дополнение ко всему установлена дровяная печь.
«Нигде не течет. Есть палатка», — говорится в объявлении.
4 место. Двухкомнатные хоромы на колесах за 450 тыс. рублей
Дом на колесах от Wohnwagen отличается от конкурентов не только демократичной ценой, но и планировкой. Он двухкомнатный. В нем оборудованы спальней, умывальником, раковиной, кухней, душем и биотуалетом.
На кухне есть все для создания кулинарных шедевров — трехкомфорочная плита, холодильник, шкафчики для хранения нужных мелочей.
В комплекте с кемпером идет газовый баллон, отдельная емкость для воды.
3 место. Настоящий «крестоносец» для дальних походов за 750 тыс. рублей
Прицеп-дача марки Elddis отличается покладистым характером и уютной атмосферой внутри. Несмотря на свой возраст — автодом 2005 года выпуска — он в любой момент готов отправиться в путешествие.
Его внутреннее убранство оценит даже самый взыскательный ценитель комфорта. Красивые деревянные панели, шкафчики, просторная кровать, мягкие диваны и все необходимое оборудование скрасит отдых даже в самой забытой глуши.
«Состояние отличное. Усиленная подвеска. Увеличенный клиренс», — отмечает авто объявления.
2 место. Караван из Туманного Альбиона за 840 тыс. рублей
Этот красавчик по «имени» Swift Charisma был изготовлен чопорными англичанами в 2006 году, но очень хорошо сохранился и, если верить нынешнему владельцу, даже не успел обзавестись душком. Все дело в том, что на нем редко куда-то выезжали. Хотя, комплектация данного представителя автодомов неплохая.
Он оборудован кухней с газовой и электроплитой, грилем и холодильником, санузлом с бойлером, душевой кабиной и биотуалетом, а также газовым отопителем с раздувом по салону.
В комплектацию также входят дополнительный внешний бак с насосом для воды (40 литров), множество шкафчиков, палатка и даже сейф.
Автодом на 4 человек можно не только купить, но и арендовать.
«Отдых в таком караване — одно удовольствие. Комфорт отеля в самом диком месте», — пишет авто объявления.
1 место. Жилой модуль на базе автомобильного прицепа за 920 тыс. рублей
Лидирующее место занял прицеп-автодача. Стоит он немало. Почти за те же деньги можно присмотреть в Барнауле неплохой вариант на вторичном рынке недвижимости. Например, купить за 930 тыс. рублей студию, площадью 14 «жилых квадратов», на ул. Малахова.
На вопрос — за сто такие деньги? — подробно отвечает продавец кемпера. Площадь автодома — более 7 кв. м. Его ширина 2 м, длина — 3,6 м, высота — 2 м. Это значит, что в такой «раковине» будет удобно путешествовать довольно большой компанией.
Новенький кемпер (2021 года) хорошо утеплен, а в оконных проемах стоят акриловые стеклопакеты. Его отапливает дизельный отопитель с контроллером работы и баком для топлива на 10 литров. Так что, можно спокойно брать его с собой даже в зимние поездки.
У прицепа четыре опорные складные, регулируемые по высоте стойки (ALKO), регулируемое по длине вылета дышло, большой клиренс. Шасси на рессорно-амортизаторной усиленной подвеске (ALKO), колеса R16 от Нивы. К ним прилагаются полноразмерная запаска, подкатное колесо (ALKO).
Автодом оборудован четырьмя спальными местами-трансформерами (1,3 м на 2 м), столовой и кухонной (газовая плита, мойка, холодильник) зонами, санузлом с биотуалетом, умывальником и душем, а также багажным отделением с доступом как снаружи, так и изнутри.
В комплекте к кемперу идет тент-маркиза. Он раскладной, в чехле, стационарно закреплен на модуле.