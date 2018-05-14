Открылось движение по путепроводу к Крымскому мосту

В Керчи запустили движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Новый объект должен разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по дорожному хозяйству Крыма на своей странице в Facebook.
"Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", — сообщили ТАССу в пресс-службе комитета.
На путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. На объекте установлены перильное и барьерное ограждения, четыре остановки общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируют светофоры.
По словам председателя республиканского госкомитета Сергея Карпова, ранее курсировать между микрорайоном и центральной частью Керчи можно было только по старой дороге с однополосным движением. Открытие путепровода поможет решить проблему пробок на этом участке. В ближайшие дни будет запущено рабочее движение по автоподходу к мосту.
Начало движения автомобилей по Крымскому мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение уже в мае.
Факт
Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.