Открылось движение по путепроводу к Крымскому мосту

"Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту", — сообщили ТАССу в пресс-службе комитета.

На путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. На объекте установлены перильное и барьерное ограждения, четыре остановки общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируют светофоры.

По словам председателя республиканского госкомитета Сергея Карпова, ранее курсировать между микрорайоном и центральной частью Керчи можно было только по старой дороге с однополосным движением. Открытие путепровода поможет решить проблему пробок на этом участке. В ближайшие дни будет запущено рабочее движение по автоподходу к мосту.

Начало движения автомобилей по Крымскому мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение уже в мае.

Факт

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

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