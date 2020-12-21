Открытие года в Автоцентре АНТ

Вот уже более четверти века своей работы на рынке Автоцентр АНТ занимается продажами и обслуживанием автомобилей. Сегодня Автоцентр АНТ является единственным в крае официальным дилером Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, ŠKODA, а также авторизованным центром автомобилей премиум-класса Infiniti.

Традиционно в этом году благодаря Автоцентру АНТ появились новые счастливые обладатели автомобилей, кроме того, центр стал их надежным партнером и помощником в сервисном обслуживании машин.

Особую популярность в массовом сегменте показал бренд Hyundai. На протяжении всего 2020 года в Автоцентре АНТ дейст­вовали программы государственной поддержки и специальные предложения на популярные марки Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun.

Сейчас, в преддверии нового, 2021 года, дилерские центры Автоцентра АНТ ожидают поступление долгожданных новинок в модельном ряду. Так, компания Hyundai обещает удивить и порадовать полноразмерным кроссовером Palisade, а также седаном Elantra седьмого поколения. Кроме того, в новом году стартуют продажи обновленного кроссовера Santa Fe, кроссовера Tucson и минивэна H-1 нового поколения.

Одним из событий уходящего года стало то, что Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi — обновил дилерский центр в соответствии с новыми стандартами марки и пополнил свой модельный ряд интересными новинками. Среди них — обновленный кроссовер ASX, Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой «Yandex.Авто». А уже в 2021 году появится новый Pajero Sport, который пользуется неизменным успехом в России и является второй по популярности моделью марки Mitsubishi после Outlander.

Новый год обещает порадовать новинками и от Nissan. Речь идет о моделях Nissan Ariya и Nissan Pathfinder. Также в 2021 году ожидается выход на рынок нового кроссовера Infiniti QX55.

И, конечно, настоящей вехой в истории холдинга Автоцентра АНТ в 2020 году стало открытие нового дилерского центра ŠKODA «АНТ Барнаул». Свою работу дилерский центр начал 1 сентября 2020-го.

Российский рынок для бренда ŠKODA является одним из приоритетных. Наглядным доказательством этому служат инвестиции, производственные площадки и, конечно, огромный спрос, которым пользуются автомобили ŠKODA в нашей стране.

Любовь к этому европейскому автобренду демонстрируют и жители Алтая, для которых появление дилерского центра ŠKODA «АНТ Барнаул» стало долгожданным событием.

Александр Поддубный,

генеральный директор ŠKODA «АНТ Барнаул»:

— Импортный первичный авторынок в Алтайском крае динамичный и высококонкурентный. Мы, запуская новый бренд, конечно, оценивали риски, перспективы и потенциал бренда в глобальных и локальных масштабах. Автоцентр «АНТ Барнаул» всегда ориентирован на высокий уровень сервиса для своих клиентов, а сделать европейский бренд доступным жителям Алтайского края — это в глобальном смысле тоже сервис и новые компетенции. По сути, мы представляем устойчивый европейский бренд в среднем ценовом сегменте. На алтайском региональном рынке таких предложений мало.



Клиенты дилерского центра ŠKODA «АНТ Барнаул» уже высоко оценили тот факт, что автомобили ŠKODA прекрасно адаптированы для наших дорог, имеют хорошие гарантийные условия, широкий спектр умных и полезных решений.

Философия ŠKODA основана на традиционных семейных ценностях. Это семейный бренд, а поэтому в дилерском центре царит атмосфера уюта и заботы.

Клиентам всегда предложат вкусный кофе или чай, зарядные устройства, вызовут такси. Если вы посетите дилерский центр с ребенком, юный клиент сможет интересно провести время за развивающими играми, рисованием и просмотром мультфильмов.

Также своим клиентам дилерский центр предоставляет возможность семейного тест-драйва с соблюдением всех требований безопасности — компания предлагает три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста.

Открытие года. Автоцентр АНТ

В целом 2020 год был очень насыщенным и динамичным для бренда ŠKODA. Компания представила на рынке такие модели, как полноприводный ŠKODA KAROQ, принципиально новый ŠKODA RAPID и абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA A8 — модель, которая впечатляет по своим характеристикам и буквально переворачивает представления об оптимальной комплектации, поскольку клиент сам имеет возможность выбрать необходимую конфигурацию.

На сегодняшний день бренд ŠKODA является высокоинновационным. Новым словом автомобильного рынка для нашего региона стал сам по себе интерактивный формат шоурума. Зоны конфигуратора позволяют клиентам вполне реалистично смоделировать автомобиль своей мечты.

Особый подход у бренда и к вопросам безопасности всех пассажиров, который подтвержден пятью звездами европейского краш-теста.

Выразительный дизайн, превосходная вместимость салона и багажного отделения, практичные интеллектуальные технологии, которые обычно представлены только в автомобилях более высоких классов: оптика, климатические, мульмедийные системы, системы помощи водителю — клиенты могут воочию убедиться в том, что в автомобилях ŠKODA применены действительно полезные и эргономичные решения, которые выводят комфорт водителя и пассажиров на новый уровень.

Все дилерские центры группы компаний Автоцентр АНТ, включая новый бренд ŠKODA, предлагают комплексный подход от этапа продажи до сервисного обслуживания:

продажа автомобилей;

продажа аксессуаров и оригинальных деталей;

проведение тест-драйва;

программа trade-in;

кредитование банками-парт­нерами;

страхование каско и ОСАГО;

лизинг по специальным программам;

дисконтные программы;

сервисное обслуживание и кузовной ремонт.

Открытие года. Автоцентр АНТ

Высокое качество сервиса во всех дилерских центрах Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, ŠKODA является залогом успешных и долговременных отношений со всеми клиентами!

Такой уровень ремонтно-сервисных работ обусловлен использованием только самого современного уникального оборудования, позволяющего проводить диагностику любых систем автомобиля и ремонта любой сложности.

Большие сервисные площади дилерских центров компании АНТ позволяют предоставлять услуги по сервисному обслуживанию автомобилей любых брендов вне зависимости от того, куплены они были в Автоцентре АНТ или нет.

Во всех дилерских центрах АНТ имеются собственные малярно-кузовные цеха, покрасочные камеры, оснащенные современным, высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей. Это позволяет предоставлять полный цикл услуг:

кузовные работы любой степени сложности;

высококачественная покраска автомобиля;

полировка кузова и химчистка салона;

ремонт по страховым направлениям каско и ОСАГО.

Высокое качество ремонта также обеспечивается и за счет строгого соблюдения технологий и выполнения всех работ в соответствии со стандартами обслуживания каждого из брендов.

Ежедневно мы работаем на результат, ценим каждого клиента, а наша команда предоставляет высочайший уровень сервиса. Фундамент и крепкая основа развития Автоцентра АНТ — это более 300 профессионалов своего дела.

Мы рады тому, что за четверть века смогли подарить много счастливых моментов и удовольствия от приобретения автомобилей наших брендов — Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Datsun, SKODA — и владения ими. И это только начало нашей совместной истории…

Добро пожаловать в Автоцентр АНТ!

Историческая справка Компании ŠKODA AUTO уже 125 лет В 1895 году Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент в чешском городе Млада-Болеславе основали предприятие по ремонту и выпуску велосипедов. А в 1905 году компания LAURIN&KLEMENT произвела свой первый автомобиль. Продукция LAURIN&KLEMENT была широко представлена в Российской империи. В нашей стране большим спросом пользовались мотоциклы, двухместные коляски и, конечно, автомобили этой компании. К концу 1920-х в Млада-Болеславе полностью перешли на выпуск продукции под брендом ŠKODA. Затем было налажено конвейерное производство и выпуск нового поколения автомобилей. В 1960 году ŠKODA экспонировалась в Москве на выставке в «Сокольниках». В Советский Союз начали поступать легковые фургоны, пикапы и автомобили медицинской службы, сделанные на заводе ŠKODA. После распада социалистического лагеря в 1990-х ŠKODA вошла в концерн Volkswagen, после чего производство пережило полную модернизацию. В компании внедрили новые технологии, повысили профессионализм кадрового состава и очень существенно расширили модельный ряд. В 2004 году в Москве открылся офис ŠKODA в составе «Фольксваген Груп Рус». В 2009-м завод концерна Volkswagen под Калугой приступил к выпуску автомобилей ŠKODA. В 2012 году в полную силу заработала вторая производственная площадка ŠKODA в России — в Нижнем Новгороде. В итоге сегодня ŠKODA вносит существенный вклад в развитие автомобильной промышленности в нашей стране.

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Справка

Сегодня ŠKODA предлагает в России хорошо сбалансированный и привлекательный модельный ряд, где каждый покупатель может найти автомобиль, наиболее полно отвечающий его потребностям, — RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB.

Наличие собственного производства в Калуге и Нижнем Новгороде позволяет марке ŠKODA не только оперативно реагировать на изменения локального рынка, но и предлагать своим клиентам оптимальное соотношение между ценой и качеством.