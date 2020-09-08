На участке трассы А-322 в Алтайском крае закончили укладывать цементобетон

Дорожные работы были выполнены досрочно на отрезке 173−175 км. При этом дорожники совместно с ГИБДД разработали схему движения на пересечении с региональной дорогой «Шипуново — Зеркалы — Коробейниково». А для повышения безопасности выполнили дополнительное обустройство, перед выездом на федеральную трассу устроили искусственные дорожные неровности, перекресток оборудовали дополнительными знаками и сигнальными столбиками.

В Упрдоре «Алтай» особо отметили, что новый участок А-322 выполнен из цементобетона. В ходе реконструкции дорожники заменили конструктивные слои, износ которых составлял до 50%, а дорожную одежду усилили.

Также дорожники построили две стоянки для автотранспорта и новую систему водоотвода.