3 мая
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Автоновости

Откуда взялись километровые пробки на трассе в Горный Алтай

В редакцию altapress.ru начали поступать сообщения от автолюбителей, недовольных километровыми пробками на «Чуйском тракте», образовавшимися в районе моста через реку Лосиху перед селом Баюновские Ключи.

Пробка перед Б. Ключами.
Пробка перед Б. Ключами.
Анна Зайкова.

Что происходит

Как рассказали в «Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», на мосту через реку Лосиха в Первомайском районе Алтайского края, перед селом Баюновские Ключи ведутся ремонтные работы. Подрядчиком выступает «Барнаульское ДСУ № 4».

«Упрдор «Алтай»:

Понимаем, что работы связаны с неудобствами для водителей, но, к сожалению, при ремонте мостов нет возможности открывать движение по двум полосам на период выходных, как мы это делаем на участках дорожных работ. Комплекс выполняемых мероприятий необходим для поддержания моста в нормативном состоянии.

В каком режиме и сколько времени предстоит ездить

В ведомстве уточнили, что движение на период ремонта организуется в реверсивном режиме и будет регулироваться при помощи светофора. На мосту предстоит устроить новое покрытие, заменить барьерное ограждение, восстановить деформационные швы и нанести разметку.

Ранее уже были заменены железобетонные плиты укрепления насыпи конусов береговых опор, восстановлен водоотвод. Завершить работы планируется в октябре 2023 года.

Судя по всему, со стартом туристического сезона и увеличением трафика на Чуйском тракте, пробки не только не исчезнут, но и продолжат увеличиваться.

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