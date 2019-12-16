Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Оживленный перекресток в Барнауле на три часа оставят без светофоров

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова временно отключат светофоры, сообщает мэрия города.

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, которые пройдут с 13:00 до 16:00 часов.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестке и соблюдать правила дорожного движения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость