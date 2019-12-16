Оживленный перекресток в Барнауле на три часа оставят без светофоров

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, которые пройдут с 13:00 до 16:00 часов.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестке и соблюдать правила дорожного движения.
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Матросова временно отключат светофоры, сообщает мэрия города.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, которые пройдут с 13:00 до 16:00 часов.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на перекрестке и соблюдать правила дорожного движения.
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