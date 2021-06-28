Оживленный перекресток в Барнауле встал колом из-за ДТП с трамваем

Днем 28 июня в Барнауле произошло ДТП. Дорогу не поделили трамвай и грузовой автомобиль.

ДТП с участием трамвая в Барнауле.

Как сообщили подписки сообщества «Инцидент Барнаул» авария произошла на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова. Трамвай протаранил грузовик, который встал у него на пути.

Движение по оживленным магистралям города тут же оказалось затруднительным и образовалась пробка.

Напомним, в период ремонтных работ часть улиц краевой столицы оказалась перекрытой. Так, 27 июня до 23:00 было закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Смородиновой, в районе пересечения с ул. Соловьиной, в микрорайоне Спутник Барнаула.