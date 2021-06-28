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Автоновости

Оживленный перекресток в Барнауле встал колом из-за ДТП с трамваем

Днем 28 июня в Барнауле произошло ДТП. Дорогу не поделили трамвай и грузовой автомобиль.

ДТП с участием трамвая в Барнауле.
ДТП с участием трамвая в Барнауле.
https://vk.com/incident22

Как сообщили подписки сообщества «Инцидент Барнаул» авария произошла на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова. Трамвай протаранил грузовик, который встал у него на пути.

Движение по оживленным магистралям города тут же оказалось затруднительным и образовалась пробка.

Напомним, в период ремонтных работ часть улиц краевой столицы оказалась перекрытой. Так, 27 июня до 23:00 было закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Смородиновой, в районе пересечения с ул. Соловьиной, в микрорайоне Спутник Барнаула.

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