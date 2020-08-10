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Оживленную улицу перекроют в спальном районе Барнаула

Жителей Барнаула предупреждают о временном перекрытии проезжей части улицы Лазурной в районе пересечения с улицей Власихинской.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, ограничение движения связано с работами по устранению просадки ливнеприемного колодца.

Движение будет перекрыто с 09:00 утра 11 августа до 20:00 16 августа.

Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:

  • маршруты № 18, 47: в прямом направлении: …ул.Лазурная, ул. Власихинская, ул. Шумакова, проезд Южный Власихинский, ул.Лазурная. В обратном направлении: ул. Лазурная, проезд Южный Власихинский, ул. Шумакова, ул. Власихинская, ул. Лазурная, далее — по маршрутам;
  • маршрут № 75: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении: ул. Лазурная, проезд Южный Власихинский, ул. Шумакова, далее — по маршруту.
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