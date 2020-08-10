Оживленную улицу перекроют в спальном районе Барнаула

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, ограничение движения связано с работами по устранению просадки ливнеприемного колодца.
Движение будет перекрыто с 09:00 утра 11 августа до 20:00 16 августа.
Движение автобусов будет организовано по следующей схеме:
- маршруты № 18, 47: в прямом направлении: …ул.Лазурная, ул. Власихинская, ул. Шумакова, проезд Южный Власихинский, ул.Лазурная. В обратном направлении: ул. Лазурная, проезд Южный Власихинский, ул. Шумакова, ул. Власихинская, ул. Лазурная, далее — по маршрутам;
- маршрут № 75: в прямом направлении без изменений, в обратном направлении: ул. Лазурная, проезд Южный Власихинский, ул. Шумакова, далее — по маршруту.