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Пандемия не помешала отремонтировать по нацпроекту более 500 км дорог в Алтайском крае

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подвел итоги 2020 года по развитию дородного фонда края и выполнению национального проекта БКАД. Он также рассказал о планах на следующий строительный сезон.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По словам министра, 2020 год был продуктивным — в рамках национального проекта Безопасные и качественные дороги (БКАД) было отремонтировано более 530 км с учетом внутри муниципальных и межрегиональных участков дорог. Учитывая, что в течение года также велись ремонтные работы по замене верхних слоев дорожного покрытия, в основном по движению школьных маршрутов, объем работ практически достиг отметки в 900 км.

Общий объем финансирования национального проекта БКАД в 2020 году составил 5,5 млрд рублей. Средства распределены в соотношении 50/50: 2,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 2,5 млрд рублей — краевые средства.

В дополнение к этой сумме, муниципалитеты в софинансированнии с краем предоставили 270 млн рублей. На 2021 год бюджет будет примерно таким же.

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.
Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.
Екатерина Гладких

Александр Дементьев,
министр транспорта:

Есть достаточно большой объем переходных проектов на 2020 год. В денежном измерении объем работ на их воплощение составляет чуть более 1,5 млрд рублей. Сейчас перед нами стоит задача завершить контракты на все объекты 2021-го и большую часть объектов 2022-го к концу нынешнего года. Проведение такой ритмичной работы и «контрактования наперед» позволило получить больший объем средств из федерального бюджета, который нам передвинули с 2021-го на 2020 год. Благодаря этому мы выполнили все работы вовремя.

Как отметил Дементьев, пандемия на выполнение планов не повлияла. Дорожники трудятся на свежем воздухе, а механизаторы ограждены от коллег единицей техники — находятся в закрытой кабине. По его данным, из 21 тысячи работников с диагнозом ковид насчитывается 249 человек. Министр назвал такую цифру «хорошим показателем».

«Шаг от 10 до 11 млрд рублей»: дорожный фонд Алтайского края

На январь 2020 года бюджет дорожного фонда составил чуть больше 10 млрд рублей. В следующем году бюджет незначительно, но все-таки вырастет. По словам министра, сумма будет держаться около 11 млрд рублей. К тому же в течение года министерство старается привлекать федеральные средства и увеличивать составляющую дорожного фонда.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Анна Зайкова.

«В сочетании с федеральными средствами, а также перенесенным с 2021 года финансированием, этот год мы завершаем с освоенными 13 млн рублей», — отметил Александр Дементьев.

Сэкономить на растратах или, как выразился министр, «избежать недофинансирования для ремонта и содержания дорог," позволил перевод трассы Барнаул — Кулунда в федеральное ведомство. Ежегодно на содержание и ремонт трассы Алтайский край тратил от 150 до 300 млн рублей. После передачи дороги в федеральную собственность на ближайшие два года государством предусмотрено выделить порядка 1,5 млрд рублей на содержание и капитальный ремонт трассы.

Кроме того, ведутся ремонтные работы на «поселковых» дорогах. Однако, работа на этих участках затруднена из-за большого километража и отдаленности от краевой столицы. Насчитывается около 8 000 км сельских дорог: из них более 1 000 км являются грунтовыми, только 2 700 км находятся в асфальтированном покрытии. Остальные отсыпаны щебнем.

В Алтайском крае сельские дороги станут заасфальтированными.
В Алтайском крае сельские дороги станут заасфальтированными.

Александр Дементьев,
министр транспорта:

В первую очередь стараемся приводить дороги в нормативное состояние. Но к сожалению, сейчас мы работаем именно на основных маршрутах, где больше интенсивность движения. А также там, где проходят школьные маршруты. Надо признать, что такой работы должно быть больше. Нужно отметить, что министерство также участвует в целевой программе Комплексное развитие сельских территорий, в рамках которой строятся подъезды к населенным пунктам.

В 2020 году в барнаульской агломерации были отремонтированы несколько крупных дорог. Среди них — дорога по ул. Попова (от Власихинской до Трактовой) и Шоссе Ленточный бор.

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