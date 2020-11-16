Пандемия не помешала отремонтировать по нацпроекту более 500 км дорог в Алтайском крае

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подвел итоги 2020 года по развитию дородного фонда края и выполнению национального проекта БКАД. Он также рассказал о планах на следующий строительный сезон.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По словам министра, 2020 год был продуктивным — в рамках национального проекта Безопасные и качественные дороги (БКАД) было отремонтировано более 530 км с учетом внутри муниципальных и межрегиональных участков дорог. Учитывая, что в течение года также велись ремонтные работы по замене верхних слоев дорожного покрытия, в основном по движению школьных маршрутов, объем работ практически достиг отметки в 900 км.

Общий объем финансирования национального проекта БКАД в 2020 году составил 5,5 млрд рублей. Средства распределены в соотношении 50/50: 2,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 2,5 млрд рублей — краевые средства.

В дополнение к этой сумме, муниципалитеты в софинансированнии с краем предоставили 270 млн рублей. На 2021 год бюджет будет примерно таким же.

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

Александр Дементьев,

министр транспорта:

Есть достаточно большой объем переходных проектов на 2020 год. В денежном измерении объем работ на их воплощение составляет чуть более 1,5 млрд рублей. Сейчас перед нами стоит задача завершить контракты на все объекты 2021-го и большую часть объектов 2022-го к концу нынешнего года. Проведение такой ритмичной работы и «контрактования наперед» позволило получить больший объем средств из федерального бюджета, который нам передвинули с 2021-го на 2020 год. Благодаря этому мы выполнили все работы вовремя.

Как отметил Дементьев, пандемия на выполнение планов не повлияла. Дорожники трудятся на свежем воздухе, а механизаторы ограждены от коллег единицей техники — находятся в закрытой кабине. По его данным, из 21 тысячи работников с диагнозом ковид насчитывается 249 человек. Министр назвал такую цифру «хорошим показателем».

«Шаг от 10 до 11 млрд рублей»: дорожный фонд Алтайского края

На январь 2020 года бюджет дорожного фонда составил чуть больше 10 млрд рублей. В следующем году бюджет незначительно, но все-таки вырастет. По словам министра, сумма будет держаться около 11 млрд рублей. К тому же в течение года министерство старается привлекать федеральные средства и увеличивать составляющую дорожного фонда.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле. Анна Зайкова.

«В сочетании с федеральными средствами, а также перенесенным с 2021 года финансированием, этот год мы завершаем с освоенными 13 млн рублей», — отметил Александр Дементьев.

Сэкономить на растратах или, как выразился министр, «избежать недофинансирования для ремонта и содержания дорог," позволил перевод трассы Барнаул — Кулунда в федеральное ведомство. Ежегодно на содержание и ремонт трассы Алтайский край тратил от 150 до 300 млн рублей. После передачи дороги в федеральную собственность на ближайшие два года государством предусмотрено выделить порядка 1,5 млрд рублей на содержание и капитальный ремонт трассы.

Кроме того, ведутся ремонтные работы на «поселковых» дорогах. Однако, работа на этих участках затруднена из-за большого километража и отдаленности от краевой столицы. Насчитывается около 8 000 км сельских дорог: из них более 1 000 км являются грунтовыми, только 2 700 км находятся в асфальтированном покрытии. Остальные отсыпаны щебнем.

В Алтайском крае сельские дороги станут заасфальтированными.

Александр Дементьев,

министр транспорта:

В первую очередь стараемся приводить дороги в нормативное состояние. Но к сожалению, сейчас мы работаем именно на основных маршрутах, где больше интенсивность движения. А также там, где проходят школьные маршруты. Надо признать, что такой работы должно быть больше. Нужно отметить, что министерство также участвует в целевой программе Комплексное развитие сельских территорий, в рамках которой строятся подъезды к населенным пунктам.

В 2020 году в барнаульской агломерации были отремонтированы несколько крупных дорог. Среди них — дорога по ул. Попова (от Власихинской до Трактовой) и Шоссе Ленточный бор.