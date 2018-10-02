На сколько подешевела парковка у барнаульского вокзала

Теперь суточный абонемент стоит 100 рублей, что на 50 рублей меньше, чем ранее. А абонемент на месяц подешевел почти на две тысячи рублей: он стоит 990 рублей.

Кроме того, ввели еще два вида месячных абонементов: дневной и ночной. Если пользователю удобно парковаться только днем или только в ночное время, он может купить один из таких абонементов. Цена каждого из них — по 495 рублей.

Цена на почасовое пользование парковкой не изменилась — 50 рублей. Первые 20 минут парковки — бесплатны, пишет официальный сайт города.

Читатели altapress.ru отмечают, что парковка на Привокзальной площади регулярно пустует. Автомобилисты предпочитают ставить машины в других местах.