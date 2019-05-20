Парни из Заринска угнали и сожгли «Волгу»

Два жителя Заринска угнали с парковки «Волгу», а потом решили избавиться от авто. Теперь в отношении парней возбуждено три уголовных дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

На угнанной ночью «Волге» двое местных жителей 1995 и 1996 годов рождения решили доехать до одного из населенных пунктов. На выезде из города в автомобиле закончился бензин и машина заглохла. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди подожгли автомобиль.

На место возгорания незамедлительно выехали полиции и задержали подозреваемых. У них изъяли похищенный из автомобиля компрессор.

Возбудили три уголовных дела по статьям 166 УК РФ «Угон», 158 УК РФ «Кража», 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В полиции добавляют, что один из подозреваемых ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его заключили под стражу.