Пассажиры попросили Мишустина заморозить цены в городском транспорте

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и полпредам президента России с просьбой о заморозке стоимости проезда в общественном транспорте.

По данным ООП, тарифы уже начали повышать из-за роста издержек перевозчиков. Инициативу по заморозке цен общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации.

Но эта мера потребует дополнительной финансовой поддержки от властей, признали эксперты, пишут «Известия».

В пресс-службе правительства сказали, что получили письмо, добавив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин уже прокомментировал инициативу ООП и заявил, что заморозить цены можно при допфинансировании перевозчиков.

«Если перевозчикам будет оказана дополнительная поддержка, то о фиксации цен можно говорить. А иначе мы просто разорим предприятия», — сказал он.

Где повышают проезд

Мэрия Хабаровска получила уведомления от перевозчиков о повышении цен с 30−35 рублей за поездку до 35−40 рублей. Компании ссылаются на удорожания запчастей для автобусов.

Цены на проезд в автобусах и троллейбусах с конца марта вырастут в Уфе (с 24−29 до 28−33 рублей), в Кирове (с 26 до 30 рублей), в Петрозаводске (на 13%, до 40 рублей) и, возможно, в Воронеже (перевозчики попросили власти повысить тариф с 23 до 35 рублей), указано в письмах ООП.

Ранее стало известно, что 25 марта стоимость проезда от Барнаула до Новоалтайска и обратно увеличится до 50 рублей.