​​​​​​​Перекрестить, а не провожать: в автовокзале Барнаула прокомментировали «бесчеловечную» систему безопасности

Больше года на платформы Барнаульского автовокзала не пускают провожающих, вход доступен только пассажирам с билетами. Однако жалобы на «бесчеловечное отношение» охраны и саму систему пропуска не прекращаются. Специалист по транспортной безопасности автовокзала Галина Субботина говорит, что ежедневно приходится разбираться с несколькими возмущенными пассажирами. В 2018 году по заявлениям посетителей автовокзал шесть раз проверяла прокуратура.

Согласно купленным билетам

К пропускной системе автовокзала привыкли те, кто пользуется услугами постоянно. Пассажиры, которые не были здесь давно, не перестают удивляться. Жительница Барнаула Ирина Алешина рассказала altapress.ru, как пыталась проводить пожилую родственницу в Бийск.

У нее было много тяжелых сумок, но Ирина не смогла пройти на платформы. Только после долгих уговоров охранник пропустил женщину, чтобы она помогла 87-летней пассажирке донести багаж.

Ирина Алешина,

жительница Барнаула:

Это просто возмутительно и бесчеловечно! Видно же, что человек пожилой! Почему на железнодорожном вокзале можно даже в поезд зайти, чтобы проводить людей, а здесь нет?

На Барнаульском автовокзале. Анна Зайкова , altapress.ru.

Требования к безопасности (в том числе антитеррористической) всех объектов дорожного хозяйства в стране прописаны в постановлении правительства РФ от 14 сентября 2016 года № 924.

Согласно документу, автовокзал поделен на зоны с режимами прохода: есть зоны свободного доступа, так называемый «критический элемент» (кассы и ряд других внутренних помещений), технологический сектор и сектор перевозки. Доступ в последний открыт только по перевозочным документам — билетам.

Закон и штраф

Информацию о требованиях федерального законодательства разместили на каждом шагу в здании автовокзала, но пассажиры все равно оказались не готовы.

Алексей Богданов,

директор Барнаульского автовокзала:

Откровенно говоря, мы тормозили выполнять все требования этого постановления, понимали, что будет неудобно для пассажиров. В последний момент поставили контрольно-пропускной пункт при выходе на платформы. И то только потому, что прошла проверка, и нас оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Алексей Богданов , директор Барнаульского автовокзала. Анна Зайкова , altapress.ru.

По статье 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях за повторное нарушение требований безопасности автовокзалу грозит еще более внушительный штраф. В случае если будет причинен ущерб или вред здоровью, то наступит и уголовная ответственность.

Перекрестить автобус

В охранном предприятии «Багира», которое обеспечивает безопасность автовокзала, понимают, что человеческий фактор не отменить. Охранник, конечно, может пропустить сопровождающих, например, с пожилыми людьми, детьми или беременными. Но это будет нарушение закона.

«Всегда найдется тот, кому что-то не нравится, — говорит руководитель ЧОП „Багира“ Рушан Турчаев. — Это же не меленькая фирма, где все друг друга знают и за руку здороваются. Ежедневно через автовокзал проходит 3,5 тысячи человек, в месяц порядка 100 тысяч».

На Барнаульском автовокзале. Анна Зайкова , altapress.ru.

Автовокзал уже с начала 2019 года дважды проверила прокуратура по жалобам тех, кто возмущен системой пропуска на платформы. Сотрудники безопасности ведут видео и аудиозапись всех инцидентов.

Охранники ежедневно в начале смены проходят инструктаж о том, что надо быть «предельно вежливыми». Руслан Турчаев лично приносит извинения посетителям, если ситуация складывается не в пользу его сотрудников. Но так бывает не всегда.

Руслан Турчаев,

руководитель ЧОП «Багира»:

Я понимаю, что бабушке хочется проводить внуков. Но этим внукам уже лет 18−20. Они вполне могут самостоятельно зайти в автобус. А ей, конечно, хочется быть рядом, перекрестить внуков на дорогу, перекрестить автобус и идти домой со спокойной душой. А ее не пустили. И она стала писать. И не в Instagram, а в прокуратуру.

Почему «пищит» рамка

Ирина Алешина возмутилась не только там, что ее не пустили на платформы, но и тем, что рамка металлоискателя на входе в автовокзал постоянно «пищит» на всех проходящих, но на это никто не обращает внимания. «Получается, что в само здание автовокзала заходит, кто хочет, а на платформы почему-то нельзя, — говорит Ирина. — Какая это тогда безопасность».

На Барнаульском автовокзале. Анна Зайкова , altapress.ru.

По словам Галины Субботиной, детектор действительно срабатывает на каждого входящего, показывая сотруднику безопасности, в каком именно месте могут находиться запрещенные предметы. Однако по тому же федеральному законодательству охрана досматривает не всех, а только 25% всех входящих.

Класс уязвимости

Часто пассажиры возмущены тем, что на других автовокзалах, даже в более крупных городах, например, Омске, нет такой строгой пропускной системы.

Согласно федеральному законодательству, все транспортные объекты разделены по так называемым «классам уязвимости» в зависимости от типа, расположения, пассажиропотока и множества других факторов. Уязвимость оценивают на федеральном уровне.

На Барнаульском автовокзале. Анна Зайкова , altapress.ru.

Барнаульский автовокзал относится к третьему классу, не самому высокому. Первая и вторая категории — это вовсе режимные объекты особой опасности с повышенной защитой. Как именно «категорируют» объекты и почему Барнаульский автовокзал требует такой защиты, сотрудники могут только догадываться.

Алексей Богданов предполагает, что дело может быть в большой протяженности государственной границы с Казахстаном и большом количестве международных и межрегиональных рейсов. Кроме того, Барнаул — транзитный пункт для туристического потока в Горный Алтай.

Алексей Богданов,

директор Барнаульского автовокзала:

Нам хотели дать первую категорию. Тогда нам надо было бы тут заборы поднимать и вышки с автоматчиками ставить. Мы специально ездили в Москву, чтобы добиться смягчения требований.