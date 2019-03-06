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​​​​​​​Перекрестить, а не провожать: в автовокзале Барнаула прокомментировали «бесчеловечную» систему безопасности

Больше года на платформы Барнаульского автовокзала не пускают провожающих, вход доступен только пассажирам с билетами. Однако жалобы на «бесчеловечное отношение» охраны и саму систему пропуска не прекращаются. Специалист по транспортной безопасности автовокзала Галина Субботина говорит, что ежедневно приходится разбираться с несколькими возмущенными пассажирами. В 2018 году по заявлениям посетителей автовокзал шесть раз проверяла прокуратура.

На Барнаульском автовокзале.
На Барнаульском автовокзале.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Согласно купленным билетам

К пропускной системе автовокзала привыкли те, кто пользуется услугами постоянно. Пассажиры, которые не были здесь давно, не перестают удивляться. Жительница Барнаула Ирина Алешина рассказала altapress.ru, как пыталась проводить пожилую родственницу в Бийск.

У нее было много тяжелых сумок, но Ирина не смогла пройти на платформы. Только после долгих уговоров охранник пропустил женщину, чтобы она помогла 87-летней пассажирке донести багаж.

Ирина Алешина,
жительница Барнаула:

Это просто возмутительно и бесчеловечно! Видно же, что человек пожилой! Почему на железнодорожном вокзале можно даже в поезд зайти, чтобы проводить людей, а здесь нет?

На Барнаульском автовокзале.
На Барнаульском автовокзале.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Требования к безопасности (в том числе антитеррористической) всех объектов дорожного хозяйства в стране прописаны в постановлении правительства РФ от 14 сентября 2016 года № 924.

Согласно документу, автовокзал поделен на зоны с режимами прохода: есть зоны свободного доступа, так называемый «критический элемент» (кассы и ряд других внутренних помещений), технологический сектор и сектор перевозки. Доступ в последний открыт только по перевозочным документам — билетам.

Закон и штраф

Информацию о требованиях федерального законодательства разместили на каждом шагу в здании автовокзала, но пассажиры все равно оказались не готовы.

Алексей Богданов,
директор Барнаульского автовокзала:

Откровенно говоря, мы тормозили выполнять все требования этого постановления, понимали, что будет неудобно для пассажиров. В последний момент поставили контрольно-пропускной пункт при выходе на платформы. И то только потому, что прошла проверка, и нас оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Алексей Богданов, директор Барнаульского автовокзала.
Алексей Богданов, директор Барнаульского автовокзала.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По статье 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях за повторное нарушение требований безопасности автовокзалу грозит еще более внушительный штраф. В случае если будет причинен ущерб или вред здоровью, то наступит и уголовная ответственность.

Перекрестить автобус

В охранном предприятии «Багира», которое обеспечивает безопасность автовокзала, понимают, что человеческий фактор не отменить. Охранник, конечно, может пропустить сопровождающих, например, с пожилыми людьми, детьми или беременными. Но это будет нарушение закона.

«Всегда найдется тот, кому что-то не нравится, — говорит руководитель ЧОП „Багира“ Рушан Турчаев. — Это же не меленькая фирма, где все друг друга знают и за руку здороваются. Ежедневно через автовокзал проходит 3,5 тысячи человек, в месяц порядка 100 тысяч».

На Барнаульском автовокзале.
На Барнаульском автовокзале.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Автовокзал уже с начала 2019 года дважды проверила прокуратура по жалобам тех, кто возмущен системой пропуска на платформы. Сотрудники безопасности ведут видео и аудиозапись всех инцидентов.

Охранники ежедневно в начале смены проходят инструктаж о том, что надо быть «предельно вежливыми». Руслан Турчаев лично приносит извинения посетителям, если ситуация складывается не в пользу его сотрудников. Но так бывает не всегда.

Руслан Турчаев,
руководитель ЧОП «Багира»:

Я понимаю, что бабушке хочется проводить внуков. Но этим внукам уже лет 18−20. Они вполне могут самостоятельно зайти в автобус. А ей, конечно, хочется быть рядом, перекрестить внуков на дорогу, перекрестить автобус и идти домой со спокойной душой. А ее не пустили. И она стала писать. И не в Instagram, а в прокуратуру.

Почему «пищит» рамка

Ирина Алешина возмутилась не только там, что ее не пустили на платформы, но и тем, что рамка металлоискателя на входе в автовокзал постоянно «пищит» на всех проходящих, но на это никто не обращает внимания. «Получается, что в само здание автовокзала заходит, кто хочет, а на платформы почему-то нельзя, — говорит Ирина. — Какая это тогда безопасность».

На Барнаульском автовокзале.
На Барнаульском автовокзале.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам Галины Субботиной, детектор действительно срабатывает на каждого входящего, показывая сотруднику безопасности, в каком именно месте могут находиться запрещенные предметы. Однако по тому же федеральному законодательству охрана досматривает не всех, а только 25% всех входящих.

Класс уязвимости

Часто пассажиры возмущены тем, что на других автовокзалах, даже в более крупных городах, например, Омске, нет такой строгой пропускной системы.

Согласно федеральному законодательству, все транспортные объекты разделены по так называемым «классам уязвимости» в зависимости от типа, расположения, пассажиропотока и множества других факторов. Уязвимость оценивают на федеральном уровне.

На Барнаульском автовокзале.
На Барнаульском автовокзале.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Барнаульский автовокзал относится к третьему классу, не самому высокому. Первая и вторая категории — это вовсе режимные объекты особой опасности с повышенной защитой. Как именно «категорируют» объекты и почему Барнаульский автовокзал требует такой защиты, сотрудники могут только догадываться.

Алексей Богданов предполагает, что дело может быть в большой протяженности государственной границы с Казахстаном и большом количестве международных и межрегиональных рейсов. Кроме того, Барнаул — транзитный пункт для туристического потока в Горный Алтай.

Алексей Богданов,
директор Барнаульского автовокзала:

Нам хотели дать первую категорию. Тогда нам надо было бы тут заборы поднимать и вышки с автоматчиками ставить. Мы специально ездили в Москву, чтобы добиться смягчения требований.

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