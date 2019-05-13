Пассажирский автобус попал в ДТП на Докучаево в Барнауле

Маршрутка № 54 столкнулась с грузовиком. Устанавливаются подробности ДТП, на месте работают сотрудники полиции, скорая и спасатели.
О пострадавших пока неизвестно.
В районе места аварии затруднено движение в среднем и правом ряду.
В Барнауле на ул. Юрина около 11 утра 13 мая произошло ДТП с участием маршрутки, рассказали очевидцы в группе Barnaul22. По данному факту проводится проверка, сообщили altapress.ru в пресс-службе городской ГИБДД.
Маршрутка № 54 столкнулась с грузовиком. Устанавливаются подробности ДТП, на месте работают сотрудники полиции, скорая и спасатели.
О пострадавших пока неизвестно.
В районе места аварии затруднено движение в среднем и правом ряду.
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