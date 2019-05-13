Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Пассажирский автобус попал в ДТП на Докучаево в Барнауле

В Барнауле на ул. Юрина около 11 утра 13 мая произошло ДТП с участием маршрутки, рассказали очевидцы в группе Barnaul22. По данному факту проводится проверка, сообщили altapress.ru в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП на Докучаево 13 мая.
ДТП на Докучаево 13 мая.
Barnaul22

Маршрутка № 54 столкнулась с грузовиком. Устанавливаются подробности ДТП, на месте работают сотрудники полиции, скорая и спасатели.

О пострадавших пока неизвестно.

В районе места аварии затруднено движение в среднем и правом ряду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость