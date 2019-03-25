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Автоновости

В Барнауле пассажирский автобус врезался в маршрутку

Около 9 утра 25 марта в Барнауле произошло ДТП с пассажирским транспортом, сообщили очевидцы в группе Barnaul22. По сообщениям очевидцев, автобус № 17 врезался в маршрутку.

ДТП с автобусом в Барнауле.
ДТП с автобусом в Барнауле.
Вика Ляхова / vk.com/barneos22

Авария произошла на остановке в районе пересечения улиц Малахова и Сухэ-Батора. Жители предполагают, что автобус въехал в маршрутку из-за гололеда.

В барнаульской ГИБДД информации о данном ДТП нет.

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