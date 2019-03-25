В Барнауле пассажирский автобус врезался в маршрутку

Авария произошла на остановке в районе пересечения улиц Малахова и Сухэ-Батора. Жители предполагают, что автобус въехал в маршрутку из-за гололеда.
В барнаульской ГИБДД информации о данном ДТП нет.
Около 9 утра 25 марта в Барнауле произошло ДТП с пассажирским транспортом, сообщили очевидцы в группе Barnaul22. По сообщениям очевидцев, автобус № 17 врезался в маршрутку.
Авария произошла на остановке в районе пересечения улиц Малахова и Сухэ-Батора. Жители предполагают, что автобус въехал в маршрутку из-за гололеда.
В барнаульской ГИБДД информации о данном ДТП нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter