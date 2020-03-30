Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Паводок не отменяется. Алтайские дорожники установили круглосуточную слежку за проблемными участками

Алтайские дорожники не прекращают работу и организовали круглосуточное дежурство за участками автодорог, которые находятся в зоне риска подтопления, сообщили в управлении федеральных дорог «Алтай».

Алтайские дороги готовят к паводку.
Алтайские дороги готовят к паводку.
mintrans22.ru

Специалисты определили семь участков дорог края. Самый протяженный из них составляет около 10 ккм и находится между Сростками и Быстрянкой.

Сложная обстановка может сложиться также в Тальменском районе.

Также подрядные организацииочистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы на трассах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

На реках откалывают лед по периметру опор мостов и делают нарезку борозд перед ними. Это убережет сооружения от разрушений в период ледохода.

Для обеспечения проезда сформировали 19 оперативных бригад, в Республике Алтай — 13, в составе которых 250 работников в обоих регионах, подчеркнули в краевом минтрансе.

К мобилизации готовы 112 единиц техники в крае и 73 специализированные машины в республике. Заготовлен и хранится на базах дорожных организаций в двух регионах аварийных запас каменных материалов — более 11 тысяч кубометров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость