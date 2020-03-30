Паводок не отменяется. Алтайские дорожники установили круглосуточную слежку за проблемными участками

Алтайские дорожники не прекращают работу и организовали круглосуточное дежурство за участками автодорог, которые находятся в зоне риска подтопления, сообщили в управлении федеральных дорог «Алтай».

Специалисты определили семь участков дорог края. Самый протяженный из них составляет около 10 ккм и находится между Сростками и Быстрянкой.

Сложная обстановка может сложиться также в Тальменском районе.

Также подрядные организацииочистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы на трассах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

На реках откалывают лед по периметру опор мостов и делают нарезку борозд перед ними. Это убережет сооружения от разрушений в период ледохода.

Для обеспечения проезда сформировали 19 оперативных бригад, в Республике Алтай — 13, в составе которых 250 работников в обоих регионах, подчеркнули в краевом минтрансе.

К мобилизации готовы 112 единиц техники в крае и 73 специализированные машины в республике. Заготовлен и хранится на базах дорожных организаций в двух регионах аварийных запас каменных материалов — более 11 тысяч кубометров.