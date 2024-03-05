Перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Граждан просят сохранять спокойствие

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Накануне движение на мосту также перекрывали, напоминает РБК.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает Telegram-канал/ D 'njq cjwctnb публикуется информация о ситуации на переправе.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
Накануне движение на мосту также перекрывали, напоминает РБК.
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