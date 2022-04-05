5 апреля
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Автоновости

Две дороги перекрыли из-за весеннего половодья на Алтае

В алтайском крае из-за разлива талых вод подтоплено два участка дорог.

Вода на дороге Аксеново-Антипино-Бураново.
Вода на дороге Аксеново-Антипино-Бураново.
mintrans.alregn.ru

С 12:00 5 апреля закрыли проезд для всех видов транспорта на участке автодороги «Аксеново — Антипино — Бураново» (с 12 км по 13 км между селами Антипино и Бураново) в Кытмановском районе, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Там установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд отсутствует, дежурит техника высокой проходимости КГКУ «Алтайавтодор».

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Также закрыт проезд на региональной дороге Алейск — Безголосово — К-13 из-за резкого подъема талых вод до уровня моста через реку Алей.

Альтернативный проезд до Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86;
  • экстренная служба: 101, 112.
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