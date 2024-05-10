Перекроют на месяц улицу в Барнауле. Причина

Перекрытие произойдет в12:00 20 мая и продлится до 20 июня.
Автомобилистов призывают быть внимательными. На месте перекрытия укажут схемы объезда на соответствующих дорожных знаках.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. В рамках ремонта будет произведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта.
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