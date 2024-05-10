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Перекроют на месяц улицу в Барнауле. Причина

В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой закроют движение автотранспорта по всей ширине проезжей части ул.Целинной от здания №3 до пер.Небесного, говорится в сообщении мэрии.

Перекрытие произойдет в12:00 20 мая и продлится до 20 июня.

Автомобилистов призывают быть внимательными. На месте перекрытия укажут схемы объезда на соответствующих дорожных знаках.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. В рамках ремонта будет произведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта.

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