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«Пересменка»: Дворкович объяснил рост цен на бензин

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что значительный рост цен на бензин в мае-июне был вызван «пересменкой в правительстве». А нефтяники воспользовались ситуацией и взвинтили цены в течение двух-трех недель перестановок, пишет РБК.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле.
altapress.ru

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович.

Нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за ожиданий, что налоги могут повыситься, считает Дворкович. При этом постоянный конфликт интересов на бензиновом рынке требовал контроля и «балансировки».

«Если бы были четкая работа <во время смены правительства в мае>, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — уверен бывший вице-премьер.

Безудержный рост цен на топливо отмечался во всех субъектах России в конце мая — начале июня. Многочисленные эксперты отмечали, что регуляторы рынка — ФАС и Минэнерго — потеряли контроль над ситуацией, пишет znak.com.

Для решения проблемы правительство снизило акцизы на топливо и обратилось к властям регионов с просьбой участвовать в контроле за ценообразованием на автозаправочных станциях.

Ранее сообщалось, что цены на бензин растут из-за посредников, которые перепродают топливо на бирже, заявили в Независимом топливном союзе.

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По данным Росстата на 23 июля, розничные цены на бензин в России выросли по сравнению с началом года в среднем на 9,2%, при этом инфляция с начала года составила лишь 2,5%.

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