«Пересменка»: Дворкович объяснил рост цен на бензин

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — сказал Дворкович.

Нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за ожиданий, что налоги могут повыситься, считает Дворкович. При этом постоянный конфликт интересов на бензиновом рынке требовал контроля и «балансировки».

«Если бы были четкая работа <во время смены правительства в мае>, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — уверен бывший вице-премьер.