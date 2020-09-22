Переулок в центре Барнаула перекроют на две недели

Это нужно для строительства сети канализации. Транспорту запретят проезжать по всей ширине переулка в районе дома № 52.
Откроется движение 19 октября.
Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
С 5 октября в Барнауле закроют для проезда часть переулка Ядринцева, предупредили в мэрии.
Это нужно для строительства сети канализации. Транспорту запретят проезжать по всей ширине переулка в районе дома № 52.
Откроется движение 19 октября.
Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
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