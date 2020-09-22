Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Переулок в центре Барнаула перекроют на две недели

С 5 октября в Барнауле закроют для проезда часть переулка Ядринцева, предупредили в мэрии.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Это нужно для строительства сети канализации. Транспорту запретят проезжать по всей ширине переулка в районе дома № 52.

Откроется движение 19 октября.

Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость