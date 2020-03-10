Перевернуло и разбросало. В снежное утро в Барнауле произошло несколько ДТП

Две иномарки столкнулись на пересечении ул. Северо-Западной и 80-ой Гвардейской дивизии. Одна из машин вылетела на пешеходный переход. На месте работала полиция и скорая.
На ул. Малахова автомобиль перевернулся в результате ДТП. О пострадавших не сообщается.
Также на ул. Малахова (в районе пересечения с ул. Балтийской) столкнулись два авто. Временно авария перекрыла два ряда дороги.
На шоссе Ленточный бор рано утром столкнулись два автомобиля. Судя по кадрам, у машин серьезные повреждения, детали рассыпались по дороге.
На улицах города сильная гололедица. Водителей призывают быть предельно осторожными.