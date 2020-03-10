Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -2°C

Перевернуло и разбросало. В снежное утро в Барнауле произошло несколько ДТП

В первой половине дня 10 марта в Барнауле произошло несколько ДТП. Кадры с мест в группы Barnaul22 и «Инцидент Барнаул» прислали очевидцы.

ДТП на ул. Северо-Западной.
ДТП на ул. Северо-Западной.
"Инцидент Барнаул"

Две иномарки столкнулись на пересечении ул. Северо-Западной и 80-ой Гвардейской дивизии. Одна из машин вылетела на пешеходный переход. На месте работала полиция и скорая.

На ул. Малахова автомобиль перевернулся в результате ДТП. О пострадавших не сообщается.

ДТП на ул. Малахова.
ДТП на ул. Малахова.
Barnaul22

Также на ул. Малахова (в районе пересечения с ул. Балтийской) столкнулись два авто. Временно авария перекрыла два ряда дороги.

ДТП на ул. Малахова - Балтийская.
ДТП на ул. Малахова — Балтийская.
«Инцидент Барнаул»

На шоссе Ленточный бор рано утром столкнулись два автомобиля. Судя по кадрам, у машин серьезные повреждения, детали рассыпались по дороге.

ДТП в Ленточном бору.
ДТП в Ленточном бору.
Скриншот видео «Инцидент Барнаул».

На улицах города сильная гололедица. Водителей призывают быть предельно осторожными.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость